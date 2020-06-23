 

Ученые выделили белок, который помогает восстановиться после сердечного приступа

23.06.2020, 21:18, Новости дня

Во время сердечного приступа некоторые биохимические процессы вызывают повреждение сердца. В этот момент нарушается кровообращение, повреждаются мышцы, теряются ткани и разрушаются белки. Чтобы организм мог должным образом восстановиться, необходимо минимизировать ущерб, который был нанесен сердечным приступом.

Команда ученых обнаружила ключевой белок под названием   MANF, который способен улучшить работоспособность сердца и сократить повреждения. Специалисты провели эксперимент на грызунах с генетической модификацией.

Животным индуцировали сердечный приступ, чтобы провести наблюдения за восстановлением сердца с использованием обнаруженного белка. Выяснилось, что при наличии MANF мышцы намного быстрее восстанавливались.



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