В лечении онкологических заболеваний поможет витамин D

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23.06.2020, 21:18, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что прием витамина D предотвращает побочный эффект революционной формы противораковой терапии.

Командой ученых было проведено исследование, целью которого было выяснение, может ли прием витамина D снизить риск возникновения колита у пациентов, которые для лечения рака получают ингибиторы иммунной контрольной точки. Во время исследования специалисты изучали данные о 213 пациентах с меланомой, которые в период с 2011 по 2017 год получали необходимое лечение. Выяснилось, что колит был обнаружен у 17% пациентов.

У тех пациентов, которые перед началом лечения принимали витамин D, на 65% снизилась вероятность развития колита.



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