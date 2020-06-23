Ученые нашли в ЮАР останки гигантских животных

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23.06.2020, 21:17, Разное

Объединенный коллектив ученых-археологов из ЮАР недавно провел исследование в Лангебанвеге, в ходе которого изучил один из местных карьеров. В процессе раскопок были найдены останки гигантских животных, в частности, предков современных росомах и выдр.
Как сообщают исследователи, останки огромной росомахи, названной Plesiogulo aff, подобны скелету её современного “потомка”, хотя кости обнаруженного существа имеют более вытянутые очертания и плотную структуру. Предполагаемый размер древней росомахи соответствовал современному леопарду, а масса тела – около 65 килограммов. Примечательно, что нынешние сородичи животного весят втрое меньше. Животное имело массивные зубы и мощные челюсти, а способом нападения, предположительно, была атака на жертву из засады. Ученые датируют археологический экспонат приблизительно 5-6 миллионами лет до нашей эры.

Также найдены были и останки гигантской выдры, имеющей размер современного волка и по расчетам весившей около 40 килограммов. Данный вид получил название Sivaonyx hendeyi. Представитель фауны был приспособлен к жизни и на суше, однако большую часть жизни проводил все же в воде, питаясь крупной рыбой, моллюсками и ракообразными, а также – грызунами и птицами. По расчетам ученых гигантские выдры жили около 11 миллионов лет назад.

Кроме того, при раскопках карьера в Южно-Африканской республике археологи нашли останки саблезубых тигров, гиен, больших медведей, бегемотов и носорогов. об этом пишет интернет-издание Phys.org.



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