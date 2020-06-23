 

Контролером-кассиром в московском метро впервые стал мужчина

23.06.2020, 21:16, Новости дня

Мужчина впервые принят на должность контролера-кассира в Московском метрополитене, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Московское метро – это современное предприятие, где каждый может найти себе профессию по душе. Сейчас мы обучаем группу женщин-машинистов, впервые к интересной должности контролера-кассира присмотрелся мужчина. Это доказывает, что нет чисто мужских или чисто женских профессий. Метро постоянно растет и развивается, и здесь всегда готовы подобрать подходящую вакансию для всех желающих. Например, в прошлом году мы приняли свыше трех тысяч новых сотрудников. Столичный метрополитен – один из крупнейших и самых надежных работодателей Москвы», – сказал Ликсутов агентству АГН «Москва».

Он добавил, что сейчас в московском метро работают 70 контролеров-кассиров. По словам заммэра, контролеры-кассиры работают как в кассовых окнах и продают проездные билеты, так и помогают пассажирам пройти через турникеты.

«Контролеры-кассиры консультируют пассажиров в вестибюлях станций. Так, они объясняют, как записать на транспортную карту «Тройка» проездной в автоматах по продаже билетов или рассказывают, какие тарифы и способы оплаты проезда доступны в московском метро», – отметил Ликсутов.

Он также напомнил, что с 2021 года поездами метро снова смогут управлять женщины.

«Сотрудниц принимали на эту должность с 1936 года, однако в начале 1980-х годов был введен запрет на прием женщин-машинистов. Это объяснили защитой женщин от высоких нагрузок и неблагоприятных факторов труда. В Московском метрополитене сегодня работают более 60 тыс. человек, около 65% из которых – это мужчины, а более 35% – женщины», – добавил Ликсутов.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал обучение женщин-машинистов московского метро с 2021 года. Он отметил, что в ближайшие пять лет столичный метрополитен обучит и примет на работу около 500 женщин-машинистов. Программа обучения такая же, как и у мужчин. Всего подготовка к профессии занимает около девяти с половиной месяцев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Путин пообещал подумать о включении ювелирной отрасли в список пострадавших

25.04 / США могут лишить лицензий три китайские компании

01.06 / National – в ответ на «действия Москвы в Ливии» в США задумались над укреплением Туниса

12.05 / В Москве запустили новую систему контроля спецпропусков у владельцев авто

04.06 / Телескоп «Хаббл» обнаружил намеки на раннее рождение первых звезд Вселенной

09.06 / Названы сроки строительства стартового стола под «Союз-5» на Восточном

11.06 / Грузия закупит дополнительно «Джавелины» в США

09.06 / Снегирев: Кого Горан представляет на переговорах в Минске? “Луганское землячество”, которое до 2015 года возглавлял регионал Александр Ефремов?

26.05 / ВОЗ предупредила о возможном “мгновенном втором пике” пандемии коронавируса

15.04 / Лариса Садилова: «Жизнь российской провинции остается во многом советской»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска