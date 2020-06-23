В Крыму ввели правила безопасного отдыха

23.06.2020, 21:16, Новости дня

Пляжный отдых в Крыму должен проходить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного инвентаря, сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

«Это соблюдение социальной дистанции между шезлонгами от полутора до двух метров, обработка и дезинфекция всего пляжного инвентаря, соблюдение гигиенических правил отдыхающими», – передает РИА «Новости» слова Пеньковской со ссылкой на пресс-службу министерства курортов и турима республики.

Уточняется, что в этом сезоне к 1 июля в Крыму планируют открыться 440 пляжей – везде проведены обследования дна, завершается обучение матросов-спасателей и оформление разрешительных документов.

Кроме того, по словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, в Крыму все пляжи оснастят необходимой информацией по безопасному отдыху.

«Памятки туристам будут размещены на информационных щитах у входа на пляж. Они направлены на предотвращение возможности заражения. Требования и рекомендации по работе пляжей в этом сезоне получили и пользователи. Самый частый вопрос: нужны ли маски на пляже, ответ: нет, не нужны, достаточно держать дистанцию», – сказал он.

Волченко также сообщил, что Крым с начала открытия полноценного курортного сезона рассчитывает принять от 1 до 1,5 млн туристов.

Напомним, стабильная ситуация по коронавирусу в Крыму позволила с 15 июня возобновить работу подавляющему большинству предприятий и организаций в республике. Россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.