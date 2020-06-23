В семье Пугачевой ожидается рождение еще одного ребенка

23.06.2020, 21:16, Новости дня

В семье народной артистки СССР Аллы Пугачевой ожидается рождение еще одной девочки – она станет двоюродной бабушкой: ребенок родится у ее племянника Влада Пугачева.

Влад Пугачев – сын Евгения Пугачева, брата Аллы Борисовны. Его супруга Гузель беременна, семья ожидает рождения дочери. Сам Влад Пугачев из-за обострения панкреатита находится в клинике, информирует «Московский комсомолец».

Он опроверг предположения, что попал в клинику из-за проблем с поджелудочной, сообщив, что у него киста в поджелудочной.

Алла Пугачева раньше была вынуждена заботиться о сыне Влада – Жене, так как Влад лечился от алкогольной и наркотической зависимости. Пугачева даже усыновила Женю.

В ноябре 2019 года Пугачева призналась, что у нее «никогда не было нормальной семьи».

«Я вообще не понимала, что это такое. У меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах», – сообщила она.