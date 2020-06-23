Мнение: “Обвини русского”

23.06.2020, 21:15, Разное

Про операцию "Обвини русского" в контексте недавних "шпионских скандалов" связанных с Чехией и сносом памятника Коневу.

Одна из наиболее резонансных спецопераций «ОБВИНИ РУССКОГО» – это приписывание русским хакерам атак на чешские медучреждения, совершённых в период с декабря 2019 года по март 2020 года. Казалось бы, ряд мелких и локальных киберинцидентов без серьёзных последствий. И это так, но ровно до той поры, пока не было решено использовать их для формирования антироссийских настроений в контексте сноса памятника маршалу Коневу в Праге 3 апреля 2020 года.

Ключевым моментом, а точнее, поводом к таким безосновательным обвинениям послужило опубликованное 9 апреля 2020 года письмо министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с требованием вернуть памятник России. Через три дня после письма российского военачальника президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника «глупой и смешной акцией», затем озабоченность нашего министра поддержал его чешский коллега, пошло общественное движение против сноса памятника.

Однако уже 16 апреля в ряде чешских и западных СМИ появляются первые обвинения против России в хакерских атаках на мед­учреждения Чехии. Национальное издание Seznam Zprаvy вышло с заголовком «Источник кибератак на чешские больницы раскрыт». Обвинения строятся на неких IP-адресах, находящихся в аренде у компании, офис которой зарегистрирован в Москве.

По такому же сценарию были разыграны карты с кибератаками на британские медучреждения. 22 апреля посол Великобритании в РФ Д. Бронер поблагодарил МИД России и «Аэрофлот» за помощь в возвращении граждан Великобритании на Родину в связи с коронакризисом. А уже 3 мая Британский национальный центр кибербез­опасности обвинил Россию в попытках кражи разработок английских вирусологов, занимающихся поиском вакцины против коронавируса, проведённых в начале марта 2020 года. Поводы для критики России на геополитической арене разнообразны, вместе с тем технологии крайне однообразны

Параллельно с этим и в Германии развернулась антироссийская пропагандистская кампания по обвинению русских хакеров, работающих на военную разведку России, во взломе серверов бундестага и личной почты федерального канцлера А. Меркель летом 2015 года. Нагнетая антироссийскую истерию в немецком обществе, геополитические конкуренты Москвы ставили своей целью подорвать инициативы влиятельных представителей местной элиты по отмене санкционного режима в отношении РФ, не допустить сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией, заблокировать ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», а также обратить вспять наметившуюся оттепель в российско-германских отношениях.

Известно, что западные спецслужбы давно научились имитировать особый хакерский почерк различных IT-специалистов. В некоторых случаях Запад может создавать ложную хакерскую группировку, которая используется для организации провокаций. Для грамотных специалистов не представляет труда воспроизвести уникальный стиль работы любой хакерской группировки, в том числе и пресловутых русских хакеров, – т.н. TTPs (Tactics, Techniques, and Procedures – «тактика, методы и технологии»). И такую методику имитации кибернападений под чужим флагом США и союзники активно используют уже на протяжении нескольких лет.

Миф о вездесущих российских хакерах, способных залезть куда угодно и отключить что угодно, стал такой же страшилкой для западных политиков, как «Бугимэн» для американских детей. Удивительно, как до сих пор ещё не обнаружены и не попали в печать добытые доблестными джеймсами бондами фото клавиатур компов русских хакеров, на которых случайно и небрежно валяются окурки папирос «Беломорканал», бутылки из-под водки «Столичная», а также паспорта и удостоверения личности российских офицеров. Мы же, русские, даже в туалет ходим, лишь предъявив паспорт представителю тоталитарного режима, иначе никак нельзя…

Треть западных пользователей Twitter связывает образ России с силовыми структурами (армия, ФСБ, СВР, ГРУ, спецслужба, спецназ).

Главной целью подобных антироссийских провокаций в киберпространстве является формирование в западном общественном сознании своеобразной киберофобии в отношении России для подрыва усилий Москвы по выстраиванию стратегического баланса сил на международной арене, восстановлению доверительных отношений с зарубежными партнёрами, а также успешной борьбе с коронавирусной пандемией.

При этом, если коронакризис сходит на нет, то нагнетание обстановки продолжается.

Вот фрагмент публикации The New York Times от 28 мая 2020 года: «В соответствии с президентским приказом, изданным в 2018 году, генерал Пол Накасоне, командующий киберкомандованием США, может действовать самостоятельно в операциях, не связанных с войной, в том числе таких, которые предполагают отпор Москве… Они приступили к операции по внедрению вредоносного программного обеспечения в российские энергосистемы, намекнув на то, какой ответный удар может ожидать Россию в том случае, если Москва попытается атаковать американскую инфраструктуру».

А. Ильницкий

http://redstar.ru/novaya-strategiya-sderzhivaniya-rossii/ – полностью по ссылке

Можно дополнить, что практика использования "русских ботов" внедрена не только в практику американских спецслужб за рубежом, но и вполне себе используется внутри США.

Например:

Демократические боевики создали тысячи аккаунтов в Твиттере, выдавая себя за русских ботов, чтобы поддержать сенатора-демократа от штата Алабама Дуга Джонса на специальных выборах в октябре 2017 года, связав своего республиканского оппонента Роя Мура с кампаниями российского влияния.

Оперативники, которые финансировались либеральным миллиардером Рейдом Хоффманом независимо от кампании Джонса, создали более тысячи русскоязычных аккаунтов, которые постоянно следили за аккаунтом Мура в Твиттере сообщила The New York Times в среду вечером .

Хоффман дал оперативникам 100 000 долларов на их проект, который включал создание фальшивых консервативных учетных записей Facebook, чтобы отговорить избирателей от поддержки Мура, сообщает Times.

«Мы организовали тщательно продуманную операцию под «фальшивый флагом», которая привела к мысли, что кампания Мура была усилена в социальных сетях русским ботнетом», – рассказали оперативники во внутреннем отчете, полученном «Таймс».

Средства массовой информации – как в Алабаме, так и на национальном уровне – попались на уловку и усиленно поддерживали ложное повествование в октябре 2017 года.

Рекламодатель Монтгомери , филиал USA Today в Алабаме, был первым, кто запустил эту историю. Брайан Лайман, репортер этой истории, не сразу ответил на запрос The Daily Caller News Foundation. Национальные СМИ быстро ухватились за историю Лаймана.

«Рой Мур наводнен фальшивыми русскими подписчиками в Твиттере», – гласил заголовок статьи в « Нью-Йорк пост» , в которой цитировался рекламодатель.

Левое издание Mother Jones цитировало тот же отчет в статье под названием «Российские пропагандисты стремятся к победе Роя Мура». Этот отчет опирался исключительно на фальшивые аккаунты и Твиттера, ссылаясь на благоприятное освещение Мура в "российских СМИ"

The Washington Post сфокусировала свою историю на том факте, что Мур обвинил демократов в фальшивых сообщениях.

https://colonelcassad.livejournal.com/4652794.html – цинк

Знаете как это назвали – "секретный эксперимент с незначительными последствиями". Причем этим там занимаются даже не гос.структуры, а частные лица.

Ну а если эту практику применять за рубежом против других государств на уровне спецслужб, то там вообще нормами законности можно вообще не заморачиваться.

О том, что на территории Германии действует центр АНБ осуществляющий хакерские операции под фальшивым флагом рассказывал еще Эдвард Сноуден https://www.dw.com/en/frankfurt-used-as-remote-hacking-base-for-the-cia-wikileaks/a-37841830 . И с тех пор в этом вопросе ничего не поменялось. Из всей "чешской истории" отчетливо торчат уши американских спецслужб, которые изрядно постарались (довольно успешно, хотя чешская разведка в итоге села в лужу, когда была вынуждена признать, что обвинения в адрес МИД РФ базировались на ложной информации), дабы раскрутить историю с сносом памятника до уровня охлаждения российско-чешских отношений.