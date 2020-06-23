 

Медведчук заявил о попытках Киева помешать поездке делегации на парад в Москву

23.06.2020, 21:08, Новости дня

Власти Украины препятствуют делегации депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» посетить парад Победы в Москве, сообщил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

«Мы полны желания посетить парад Победы в Москве. Это историческое, знаковое событие не только для России, но и для Украины. Однако власть создает серьезные барьеры для визита нашей делегации – хотят лишить нас политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях», – написал Медведчук в своем микроблоге в Twitter.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, которого российская сторона и не приглашала в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не стал бы участвовать в этом мероприятии, даже если бы его позвали.

В Кремле ранее сообщали, что Зеленский не получил приглашения на парад Победы, поскольку Украина де-факто не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желания разделить радость праздника.

При этом отмечалось, что украинские политики при желании смогут посетить парад Победы в Москве 24 июня.



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