Мнение: Письмо: “Не строила из себя золотую кухарку”

23.06.2020, 21:06, Разное

Разберите это письмо самостоятельно и расскажите на его примере, почему рапанам нельзя рассматривать и особенно описывать баги партнеров.

sintimini

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мне 33 года, последние шесть лет состою в отношениях с М. (живу с ним в его квартире).

Я фрилансер, преподаватель, у меня есть свое ремесло, заработки за последние годы были разные – то густо, то пусто. Но у М. денег не брала, но и в быт не сильно вкладывалась до прошлого года.

С М. я с самого начала открыла варежку и уже внутренне «сыграла свадьбу и родила троих детей».

Моя коллега познакомила меня с ним, когда я была у нее на даче. И мы стали гулять вместе. Я подумала, что он бы мне очень подошел. У него все очень интеллигентные, образованные люди — что родители его, что наши общие знакомые. М. младше меня, ему тогда было 24, а мне 27. Он казался робким, но собранным, тихим, стеснительным, но уверенным, его поведение было ровным, в отличие от буйства эмоций С., моего непутевого, но очень пылкого бывшего, которого «и не нести неудобно, и бросить жалко» было.

Мы съездили вместе в тот самый национальный парк, где я рассталась с С. годом ранее (бросила, но не добросила — мы еще были в отношениях, когда я встретила М.). Там же мы и поцеловались впервые. По признанию М. это был его первый поцелуй и я его первая девушка.

Он был влюблен, я тоже, все казалось идеальным где-то месяца полтора. Я смогла забыть в то время С. начисто. Душа, казалось, освободилась. Примерно тогда же я стала у М. жить — он мне дал ключ от квартиры. Мама говорила, что не надо бы жить с ним, а я думала — ну как, все же хорошо. Да не очень-то оказалось 🙂

Все было хорошо до одного момента. Стоит оговориться, что я изначально ничего из себя с ним не строила. Не прихорашивалась особо, не строила из себя золотую кухарку, вообще была как есть. И от него ничего не требовала.

В середине осени должна была приехать моя лучшая подруга К., которая работала по полгода в другой стране. Я очень по ней скучала и М. прекрасно знал об этом. На кануне он уехал в дневную командировку. Оказывается — этому я не придала значения — он попросил меня что-то приготовить к его приходу на обед. Но узнав, что приехала К., я тут же ринулась на встречу с ней, ничего ему не приготовив. От него я очевидным образом ждала понимания. И вот сидим мы с К. вместе где-то, я рассказываю ей о своих новостях, о том, какой замечательный, добрый, классный М., как все хорошо. И вот звонит М. и мой мир рушится. Он звонит и впервые отчитывает меня грубым тоном, наезжает на меня: почему не приготовлено ничего? Отчитывает, как начальник подчиненную, спустя пару месяцев знакомства. Я в ужасе думаю, что да быть такого не может! Чтобы заботливый, нежный, любящий меня М. вдруг со мной так разговаривал! Успел присвоить, оказывается, я ему уже что-то должна.

Потом, когда мы выясняли этот момент с М., он оправдывался, что в этот момент я понял, что на тебя нельзя рассчитывать, разочаровался в тебе. Получается, он сразу хотел, чтобы я стала мебелью, приставкой к плите? Ну я же уважительно себя вела. Да, не приготовила. Но взрослый человек и сам может себя обслужить. А отношения, я считала, нужны для вкладов по мере сил и желания. Я же ничего с него не тянула, уж на тот момент точно. Мне кажется, с его стороны это был такой зеленый виноград — он испугался ответственности и стал придираться, обесценивать уже до этого, а тут такой повод чудесный.

Честно, я не встречала такого потребительского поведения к себе за все эти годы. Он как овца, оказавшаяся волком.

Теперь я понимаю, что нужно было прямо тогда заканчивать эти отношения. Нужно было уйти, может быть, больше он бы себе такого не позволял. Но я что-то промямлила. И положив трубку я даже заплакала, хотя было очень стыдно перед К. Вот такой отличный парень, да, всё понимает.

Дальше — больше. Требования стали расти, претензии тоже. Мне все думалось, что я-то у него первая, он не знает, как я хороша. А он-то у меня не первый, я-то знаю, на какой компромисс я иду.

Если бы не моя распахнутая на чужое пасть, я бы давно съехала. Но все эти годы я ждала, что он на мне женится, а он, по-видимому, твердо решил этого не делать начиная с этого самого момента с обедом.

Вообще я до сих пор злюсь. Вот я ему кто, чтобы он спустя полтора месяца от меня как от прислуги требовал? Вообще это что за тон такой? Я не позволяла себе с ним такого тона.

С тех пор и пошел нашел дефолт или дисбаланс. В сексуальном плане он меня почти всегда хотел, за исключением последнего времени. Я же нет. После того случая во мне стало нарастать отторжение. Вообще, он мог довольно грубо меня одернуть. Не говори со мной как с маленьким. Не чеши меня против роста волос. Не сюсюкай. А мне, видимо, по модели предыдущих отношений, сюсюканья как раз казались сексуальными и усиливающими доверие и влечение. А грубые требования как-то потушили огонь.

В итоге практически ничего нельзя из того, что мне нравится.

А в бытовом плане я свинья для него, хотя у кого я бывала, у всех как у меня, я даже поболее порядок люблю. Но у него высокие требования. За шесть лет он не сделал мне ни моего места со столом (работа у меня довольно ремесленная, очень трудно каждый раз разбирать и собирать всё что нужно для работы на дому, я старалась убирать, но меня до сих пор обижает, что он ничего для меня не сделал). В общем, плюсовал он сильно, потому что я поселилась у него в квартире, мешала порядку, с обедом кидала, хоть и старалась как-то соответствовать (но из-под палки плоховато выходило). Наверное, у меня Попрошайка, а у него Штурман.

Стала доставать щипцы и скалки сама, было дело, выясняла отношения: почему не женится, что не так? Он сказал, что первое время очень хотел жениться на мне, но потом я его разочаровала, но он был слишком неопытен, чтобы мне об этом сказать и не морочить голову.

В принципе, тогда и надо было расставаться. Но я сидела ждуном вплоть до прошлой весны 2019 года, когда я прочитала статьи из вашего блога (особенно про корону на резинке и про свои опоры). Поняла, что своих опор нет, а чужое за свое принимаю.

Уехала работать в другую страну через три месяца, как только решила жить своей жизнью и не цепляться. Проработала полгода там. За время общения на расстоянии М. говорил, что нам надо расстаться, потом наслушался психологов и решил, что нет у нас каких-то нерешаемых ситуаций и в целом мы подходим друг другу. Я же успела о нем основательно подзабыть, осознала, что одной жить мне без него хорошо.

Но тут лавочка прикрылась. Я приехала в отпуск, собиралась в конце отпуска перевезти от него вещи, что он как камера хранения. Откладывала это, потому что не хотела расстраивать маму разрывом с М… А М. был очень рад, соскучился. Но буквально через несколько дней сказал, что вспомнил, что его так бесило (беспорядок).

И тут город, в котором я работала, закрыли. Назад хода нет, карантин. И вот мы живем вместе.

На карантине жили в целом хорошо, он продолжал ходить на работу, поэтому почти не пересекались.

При этом, по приезде я стала вести себя скромнее, раз пользуюсь чужой инфраструктурой, как теперь понимаю. И недавно М. сказал, что я стала гораздо больше делать, чем раньше. Не знаю, почему он так сказал. Видимо, перестала требовать компенсации за каждое движение пальцем. Я сказала, что вообще забила на него и на быт, он не согласился. Говорил, что теперь убираю и готовлю только я. Ну и еще продукты покупаю на свои деньги. В общем, я так понимаю, ему со мной стало легче, чем раньше, но чтобы было лучше, чем без меня, нужно еще что-то делать.

Уехали на дачу в июне и стали больше ругаться. Там я готовлю на всех, причем мне это нравится там, потому что его родители реально этому рады.

Когда он орет, я внутренне уговариваю себя дистанцироваться, а не вступать в дискуссии. Видимо, получаются у меня кислые щи. Я еле терплю его наезды, постоянные разборки (ему мешают жить все, еще мама и папа, а еще работа и начальник).

М. общается со мной, вываливая все переживания, вот это вот токсичное решето. Все годы я упорно делала вид, что слушаю, иногда бесилась от этого негатива. Сейчас, похоже, стало видно, что мне глубоко пофиг. Это его злит (хотя может всегда было видно).

Хотя он говорит: живи сколько хочешь, всё-таки он не верит, что я реально еле держусь, чтобы не свалить.

С другой стороны, может он только этого и ждет, раз от меня только бытовые услуги, которые он и сам может себе оказывать.

Иногда, когда я еще до карантина выходила на какие-то мероприятия, дискуссионны клубы, я чувствовала, что меня там слушают, что я интересна, что я не такое г…, как обо мне говорит М. Я давно под плинтусом и забыла уже, как это, когда к тебе нормально относятся, не обзывают и не посылают. Я не лезу к нему, видимо я просто глаз мозолю своим присутствием.

Но снять квартиру я не решаюсь. Неясно, через сколько месяцев или лет я снова смогу поехать работать в эту стану, а деньги, что заработала, серьезно потратятся за год проживания на съемной, да и должна быть какая-то подушка.

Есть и другой вариант. Год назад я попросила маму продать старую квартиру от двоюродной бабушки, где мама не разрешала мне жить, и купить другую, поновее или в строящемся доме.

Мама поняла, что мне жить негде (она ждала, что мы с М. поженимся) и квартиру продали, новую в строящемся купили, поэтому, буду надеяться, ее построят в срок и можно будет туда съехать, заводить какие-то новые знакомства.

Потому что у меня на фоне изоляции высокая тревога: зачем я с этим человеком, когда у меня будет семья, дети, на что я их буду содержать и от кого рожу? В общем, чем дольше я тут сижу, тем меньше кажутся шансы на что-то еще. Я хотела заработать на самостоятельный декрет без мужчины, если не получится его встретить.

А любви очень хочется. И теперь я ее не связываю с желанием ухватить чужую собственность, по крайней мере.

Пока что думаю жить с М. и стараться не допекать его, раз уж идти некуда.

Уважаемая Эволюция, правильно ли я поступаю?

Спасибо!