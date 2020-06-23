 

Суд отказался смягчать домашний арест больного раком Калви

23.06.2020, 20:53, Новости дня

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 13 августа срока домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, у которого обнаружили злокачественную опухоль, и другим фигурантам дела.

«Суд постановил: постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – передает РИА «Новости» решение судебной коллегии.

С точки зрения прокурора и следователя, основания для избрания или продления меры пресечения не отпали, причин для ее изменения нет.

«Следствием установлена причастность фигурантов к совершению преступления. Остались хоть и минимальные, но основания полагать, что обвиняемые могут скрыться», – подчеркнул представитель прокуратуры.

Отмечается, что в ходе заседания защита Калви просила признать решение нижестоящей инстанции незаконным или смягчить условия домашнего ареста – разрешить американцу ежедневные прогулки, так как он страдает от онкологического заболевания.

Известно, что в конце марта американец перенес операцию на бедре, однако помимо медикаментозного лечения, врачи рекомендовали ему «каждый день гулять, проводить время на солнце».

Напомним, в феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok. Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с «мошенничества» на равнозначную по своей тяжести «особо крупную растрату».



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