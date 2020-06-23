Госпитализирован арестованный за пьяное ДТП внук экс-губернатора

23.06.2020, 20:53, Новости дня

Арестованный за пьяное ДТП внук экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева Игорь Ишаев госпитализирован в одну из московских клиник из спецприемника.

«При проверке членами ОНК спецприемника №2 для лиц, отбывающих административный арест, нам сообщили, что 19 июня Игорь Ишаев пожаловался на плохое самочувствие, ему была вызвана Скорая помощь. После осмотра врачи госпитализировали его в одну из московских клиник», – передает «Интерфакс» слова ответсека Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова.

Он уточнил, что плохое самочувствие Ишаева не связано с ДТП. После выписки его вернут в спецприемник. Время в больнице не засчитают в срок отбытия наказания.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель, лишенный прав, врезался на Porsche в две машины в Москве. Выяснилось, что за рулем был внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. Ему грозило до 15 суток ареста.