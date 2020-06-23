 

Мнение: Кузница «среднего класса»?

23.06.2020, 20:50, Разное

Вспомнил знаменитое путинское высказывание про «средний класс». Когда он заявил, что 73% россиян относится к «среднему классу», потому что их зарплата больше 17 тысяч рублей в месяц.

Представители «среднего класса» оказались моими попутчиками, когда на проходящем двухэтажном поезде Ижевск-Москва я возвращался из Казани в Москву. Парни из Кукморского района Татарстана  ехали в Москву на двухнедельную вахту после двух недель отпуска и сели в поезд еще на станции Вятские Поляны.

Разговорились. Оказалось, что парни уже несколько лет ездят на работу в Москву, строят метро.

– Из нашей деревни много кто в Москве работает – сказал один.

– И не только из нашей. В соседних селах тоже много кто в Москве работает – добавил второй.

– А дома нет работы? Если не в Кукморском районе, то хотя бы в Казани? – искренне удивился я.

– А где в Казани можно найти такую работу? – так же искренне удивились мои попутчики.

И привели расклад.

Оформлены парни «в белую». С трудовыми книжками, с «белой» зарплатой. Работают две недели по 12 часов в сутки, без выходных. Живут в общаге, на работу и с работы их привозят на автобусах. Кормят три раза в день, но за еду вычитают из зарплаты 350 рублей в сутки, за две недели вахты – минус 4900 из зарплаты.

– На руки, точнее на карточку получаю 39 тыс рублей за вахту, считай за месяц – рассказал один из попутчиков. – За еду собирают наличкой. Остается 34. Тысячи четыри за вахту уходит на сигареты, чай, сахар, редко – пиво после смены. 10 тыс уходит на возвращение домой и поездку на вахту. Итого у меня чистых приход в месяц – 20 тыс рублей. В Казани такой работы нет.

Задумался… Выходит, что Москва – это кузница «среднего класса»?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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