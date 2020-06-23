Эксперт: Голосование онлайн может понравиться россиянам как интернет-банкинг

23.06.2020, 20:48, Новости дня

Голосование по поправкам в Конституцию станет во многом экспериментальным – впервые оно продлится не один день а целую неделю. Кроме того, жители двух регионов смогут отдать голос через интернет. Об этом сообщил политолог Фирдус Алиев на круглом столе, посвященном предстоящему всероссийскому голосованию. И голосование онлайн, по его мнению, может войти в привычку у россиян как, например, интернет-банкинг.

«От одних только общественных организаций за голосованием будет следить более 250 тысяч наблюдателей. Для сравнения: даже на президентских выборах 2018 года, таких наблюдателей было куда меньше – 150 тысяч», – рассказал Максим Григорьев, глава координационного совета Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за голосованием.

Во вторник Григорьев принял участие в круглом столе «Историческое решение. Прогнозы голосования по поправкам к Конституции России», организованном на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Нынешнее голосование, безусловно, уникально, – считает член ОП. – В том числе, потому, что наблюдателям придется работать не один день, а целую неделю».

Еще одна особенность голосования, упомянул Григорьев, это особенно широкое привлечение партийных наблюдателей: на участках появятся представители 18 парламентских и внепарламентских партий, заключивших соглашение с Общественной палатой. Член ОП рассказал, что среди них — все думские партии, включая КПРФ. Хотя руководство именно компартии ранее заявило, что не будет предоставлять наблюдателей, местные ее отделения заключили договоренности с региональными общественными палатами о присутствии на участках, рассказал Григорьев.

Член ОП напомнил, что волонтеры-наблюдатели будут следить не только за прозрачностью и честностью процесса голосования, но и за тем, чтобы волеизъявление было безопасным с точки зрения эпидемиологии. «Мы полагаем, что Центризбирком принял исчерпывающие меры защиты избирателей, – отметил член ОП. – Более 12 стран уже проголосовали в условиях коронавируса, а наши меры по этому поводу существенно шире».

«Новые формы голосования применяются с использованием средств индивидуальной защиты, с соблюдением социальной дистанции. Есть возможность голосования вне участков. Все это соответствует международной практике», – согласился член СПЧ, учредитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

Нынешнее народное волеизъявление проходит в необычных условиях, однако РФ может опираться на международный опыт, накопившийся за несколько «коронавирусных» месяцев, отметил эксперт. «Меры защиты от коронавируса были опробованы во Франции в первом туре муниципальных выборов, и самое главное, в Южной Корее на парламентских выборах, – сказал Брод. – Можно упомянуть и недавние выборы в Сербии, и подготовку предстоящих выборов в Польше. Все это показало свою эффективность. В частности, в Южной Корее голосование не повлекло за собой всплеска заболеваемости».

Судя по результатам соцопросов, подавляющее большинство россиян убеждены в том, что участки для голосования будут абсолютно безопасны, подытожил член СПЧ.

Действительно, 85% россиян, планирующих принять участие в голосовании, заявляют о том, что принятые меры санитарной безопасности являются либо достаточными, либо даже избыточными». Об этом рассказал на том же круглом столе руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов, «Только 7% сомневаются в этих мерах», – добавил социолог.

«Все же, по результатам того же опроса ВЦИОМ, 17% боятся заражения», – внес ноту скепсиса профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев. По его мнению, давать точные прогнозы по явке избирателей было бы сейчас самонадеянно. «Каждое голосование оказывается специфическим, ни на что не похожим, а уж это голосование, – проходящее на выходе из пандемии – будет абсолютно непредсказуемым, – отметил Матвейчев. – Не надо забывать, что люди поехали на дачи. За эту весну у них накопилось там огромное количество дел. Многие пенсионеры не умеют оставлять заявки на удаленное или надомное голосование, для них это лишние хлопоты».

«Относительно электронной формы подачи голосов, могу сказать: в Москве и Нижегородской области, где будет использоваться такое голосование, оно пользуется популярностью, – заметил Брод. – В столице, напомню, собрано более 1 млн заявлений на электронное голосование, и около 200 тысяч – в Нижнем Новгороде». Сославшись на мнение зарубежных экспертов по безопасности, эксперт отметил: «При необходимой защите и общественном контроле такой формат тоже обеспечивает тайну голосования, сохранение персональных данных избирателей».

«Москва и Нижегородская область пройдут через эксперимент по подаче голосов через интернет. Но можно сказать, что нынешнее голосование в целом стало большим экспериментом», – добавил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

«Для нас привычно, когда голосование проводится в один день, за исключением, разве что, труднодоступных районов, – отметил Алиев. – Сейчас выделены шесть дополнительных дней голосования. Конечно, это продиктовано заботой о «размежевании» избирателей ради эпидемиологической безопасности. Но может оказаться, что это еще и удобно. Возможно, имеет смысл обсудить, восприняло ли общество такую форму, насколько она важна и востребована».

Что касается электронного голосования, то, возможно, вскоре мы привыкнем к нему, как привыкли к интернет-банкингу, отметил эксперт ЭИСИ. «Но надо будет поработать над интерфейсами, чтобы сервисы стали удобнее для использования», – добавил Алиев. По мнению эксперта, «историческое значение этого голосования будет заключаться, в том числе, и в том, что в условиях изменяющегося мира мы впервые применили новые формы волеизъявления».

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Но при этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник назвал поправки к Конституции вопросом существования государства и его будущего.