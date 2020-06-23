 

Крым раскрыл ожидания от туристического потока

23.06.2020, 20:48, Новости дня

Крым с начала открытия полноценного курортного сезона рассчитывает принять от 1 до 1,5 млн туристов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Мы входим в самую ответственную стадию запуска сезона. В первый месяц работы туротрасли Крым могут принять от 1 до 1,5 млн туристов, все необходимые меры безопасности и все актуальные рекомендации Роспотребнадзора должны осуществляться в полном объеме», – передает РИА «Новости» слова Волченко со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он также добавил, что со следующей недели сотрудники министерства начнут мониторинг всех средств размещения на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора.

«Контроль за общим санитарным состоянием курортных территорий, парковками, подъездными путями к пляжам и объектам турпоказа, уборка за территориями населенных пунктов, мониторинг пляжных территорий и соблюдение на них требований безопасности отдыха на воде – все это находится в ведении администраций и будет проверяться рейдами минкурортов РК и других заинтересованных ведомств», – отметил глава ведомства.

Напомним, стабильная ситуация по коронавирусу в Крыму позволила с 15 июня возобновить работу подавляющему большинству предприятий и организаций в республике. Россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.

На крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции предусмотрят принципы социального дистанцирования.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать «скорую»

28.04 / Путин выразил соболезнования потерявшим близких из-за коронавируса

10.06 / Экономика: РФ начинает «цифровой прорыв»

23.04 / Гривна подорожала относительно доллара и подешевела к евро

19.06 / Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

04.05 / Тренер «Ахмата» удалил Instagram после публикации видео с критикой россиян

13.04 / Хабиб Нурмагомедов намекнул на дату своего следующего боя

21.04 / Дипломаты подтвердили нахождение россиян на атакованном пиратами судне в Гвинейском заливе

02.06 / Китайский врач назвал три правила измерения температуры

18.06 / Общество: «Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска