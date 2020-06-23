 

США назвали срок «энергетической независимости» Польши от России

23.06.2020, 20:48, Новости дня

По прогнозам администрации США, Польша избавится от «энергетической зависимости» от РФ в 2022 году, общий объем контрактов страны на американский СПГ уже достиг 50 млрд долларов.

«Они [Польша] будут энергетически независимы с 2022 года, и это большое достижение, они больше не будут зависеть от российского газа», – сообщила представитель администрации на брифинге, напомнив, что контракт между Польшей и российским Газпромом на поставки СПГ истекает в 2022 году, передает РИА «Новости».

«Они будут покупать природный газ [СПГ] у нас», – заявили в администрации Трампа.

«Общая стоимость всех контрактов по СПГ – 50 млрд долларов, общий объем СПГ по всем контрактам на все годы – 141 млн тонн СПГ», – считает представитель американской администрации.

В США добавили, что Варшава и Вашингтон завершают переговоры по «двустороннему сотрудничеству в сфере гражданской атомной энергии, что позволит Польше активнее продвигаться в строительстве атомной станции по американским технологиям».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна стремится к независимости от РФ с помощью развития энергетической и транспортной инфраструктуры и укрепления союза с США.

Напомним, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG, объявившая о планах не продлевать контракт на закупку российского газа, собралась закупать газ в Норвегии, Евросоюзе (ЕС), а также в США и Катаре.



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