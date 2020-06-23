Минфин Украины снова снизил ставку по облигациям госзайма и привлек в бюджет 6,2 млрд грн

23.06.2020, 20:40, Новости дня

Минфин Украины на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 23 июня привлек в госбюджет 6,22 млрд грн, снизив ставки по всем инструментам ОВГЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.

Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от трех месяцев до трех лет.

“Наиболее ощутимое уменьшение доходности произошло по инструментам, которые Минфин не размещал неделю назад, а именно – по 12-месячным и девятимесячным облигациям – на 100 и 80 базисных пунктов соответственно”, – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что средневзвешенная доходность по краткосрочным инструментам уменьшилась до рекордно низкого уровня – 7,24% по трехмесячным бумагам и 7,71% – по шестимесячным.

Наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года, сообщили в Минфине.

❗️ Ставки за всіма інструментами ОВДП знову знижено!📉 На аукціонах 23 червня 2020 року Міністерство фінансів… Posted by Міністерство фінансів України on Teisipäev, 23. juuni 2020

16 июня Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.