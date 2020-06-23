 

Минфин Украины снова снизил ставку по облигациям госзайма и привлек в бюджет 6,2 млрд грн

23.06.2020, 20:40, Новости дня

Минфин Украины на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 23 июня привлек в госбюджет 6,22 млрд грн, снизив ставки по всем инструментам ОВГЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.

Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от трех месяцев до трех лет.

“Наиболее ощутимое уменьшение доходности произошло по инструментам, которые Минфин не размещал неделю назад, а именно – по 12-месячным и девятимесячным облигациям – на 100 и 80 базисных пунктов соответственно”, – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что средневзвешенная доходность по краткосрочным инструментам уменьшилась до рекордно низкого уровня – 7,24% по трехмесячным бумагам и 7,71% – по шестимесячным.

Наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года, сообщили в Минфине.

❗️ Ставки за всіма інструментами ОВДП знову знижено!📉 На аукціонах 23 червня 2020 року Міністерство фінансів…

Posted by Міністерство фінансів України on Teisipäev, 23. juuni 2020

16 июня Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Вам не пора в бункер? – демократы ответили Трампу на критику за вышедшие из-под контроля протесты

18.05 / Голикова заявила об увеличении темпов прироста случаев коронавируса в регионах

19.05 / Трамп пригрозил прекратить финансирование ВОЗ на постоянной основе

19.04 / В Почаевской лавре от коронавируса умер монах – СМИ

25.05 / В США потребовали убрать свастику с могил германских военнопленных

23.06 / Отец держал сына на цепи в Ленобласти

23.06 / Путин поручил снизить ставку налога на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%

28.04 / Начались продажи защищённого смартфона Ulefone Armor 7E за $200

22.06 / Президент Хорватии отказался от приезда на парад Победы из-за сломанного самолета

12.05 / В Саратовской области уволили чиновницу за презрительный комментарий в отношении рожениц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска