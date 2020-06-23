 

Саакашвили предсказал Украине голод

23.06.2020, 20:30, Новости дня

Украину ожидает самая масштабная экономическая катастрофа, в которой многим семьям грозит голод, сообщил глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Мы перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод», – сказал он в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» на Youtube-канале журналиста. 

Саакашвили отметил, что «впереди у страны очень тяжелые времена, но для их преодоления нужно всем тяжело работать». Однако он подчеркнул, что на Украине «ситуацию можно исправить за 100 дней».

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. При этом он заявил, что ожидает положительных результатов работы Саакашвили в ближайшие месяцы.

В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».



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