Самолет Ил-103 собрались строить в Венгрии

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23.06.2020, 20:30, Новости дня

Производство одномоторного пассажирского самолета Ил-103 могут организовать на мощностях компании Magnus Aircraft в Венгрии, информирует Минпромторг по итогам встречи министра Дениса Мантурова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

«Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время», – передает сообщение Минпромторга ТАСС.

Это была первая очная встреча Мантурова за период пандемии.

Стороны на встрече обсуждали «антикризисный план правительства России», а также текущее состояние сотрудничества в области авиастроения, фармацевтики, в космической сфере. Также обсуждались совместные проекты – в том числе по поставкам в Египет железнодорожных вагонов.

Перед встречей все участники прошли тестирование на коронавирус.

Ил-103 – четырехместный одномоторный поршневой пассажирский самолет. Его называют воздушным такси. Самолет вмещает в себя одного пилота и трех пассажиров, дальность – 1 тыс. км.

В 2018 году Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина и казахстанский авиационный завод также подписали соглашение о намерениях по созданию производства легкого многоцелевого самолета Ил-103М.



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