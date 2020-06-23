ПФР разъяснил порядок получения дополнительных выплат на детей

23.06.2020, 20:30, Новости дня

Пенсионный фонд РФ в июле начнет выплачивать дополнительные средства в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет. Фонд разъяснил порядок получения допвыплат.

«Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до трех лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу президента», – говорится в сообщении на сайте ПФР.

В фонде подчеркнули, что особенностью новой выплаты является то, что за ней никуда не надо идти, так как средства будут оформлены беззаявительно. Тем родителям, кто уже получил ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей 3-16 лет, выплата будет продлена автоматически.

«Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до трех лет либо о выплате на детей от трех до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления», – пояснили в ПФР.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.

К 1 июня ПФР перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 16 лет. Средства направлены 14,6 млн детей.