Мнение: Мировая реакция на протесты в США, Трамп – агент Китая и самоуничтожение прессы

23.06.2020, 20:18, Разное

1. Мы, русские, очень добрый народ. Если все остальные страны ненавидят США и мечтают, чтобы негры устроили там полную Ваканду, то значительная доля россиян чёрные протесты в Америке… осуждает:

https://www.ipsos.com/en/global-support-peaceful-floyd-protests-us-majority-saying-response-appropriate

Большинство людей в 14 странах поддерживает мирные протесты и демонстрации, которые проходят в соединённых штатах после смерти Джорджа Флойда, согласно последнему опросу Ipsos.

В исследовании приняли участие 15,000 человек, оно было проведено с 4 по 7 июня. Поддержка была наибольшей в соседней Канаде (81%), Германии и Индии (80%), Великобритании, Южной Африке и Мексике (79%). Россия – это единственная страна среди 15 опрошенных, где почти треть (30%) респондентов выступают против мирных протестов.

2. Намечается эпохальный поворот в избирательной кампании в США. Окончально выяснилось, что Дональд Трамп — не только агент Кремля, но и марионетка Китая:

https://ria.ru/20200617/1573020329.html

Внутренние враги Дональда Трампа готовят для него ловушку на случай его победы на ноябрьских президентских выборах: вместо обвинений в предательстве родины и сотрудничестве с Кремлем, то есть набившего всем оскомину и глубоко дискредитированного “рашагейта”, ему, вероятно, готовят новое обвинение, на этот раз связанное с Китаем. Исходя из информации, которая распространяется сейчас американским агентством деловой информации “Блумберг”, можно предположить, что Трамп будет объявлен “китайским кандидатом”, который вольно или невольно помогает Пекину в борьбе с Вашингтоном.

Материал, вышедший под заголовком “Китай теплее относится к идее еще четырех лет президентства Трампа”, основан на общении журналистов американского информационного агентства (чьим конечным мажоритарным акционером является миллиардер Майкл Блумберг, который пытался стать кандидатом в президенты от Демократической партии) с несколькими высокопоставленными, но анонимными источниками внутри китайской политической элиты. Если предположить, что общение американских журналистов и китайских высокопоставленных чиновников действительно состоялось, то вырисовывается интересная картина их взглядов на вашингтонскую политику.

“Интервью с девятью действующими и бывшими официальными лицами Китая указывают на изменение настроений в пользу действующего президента (США. — Прим. ред.), несмотря на то, что он провел большую часть последних четырех лет, обвиняя Пекин во всем, начиная от торговых дисбалансов США до (эпидемии. — Прим. ред.) Covid-19. Основная причина? Вера в то, что выгода от эрозии американской послевоенной сети альянсов перевесит любой ущерб (нанесенный. — Прим. ред.) Китаю от продолжающихся торговых споров и геополитической нестабильности”.

3. Виктор Мараховский обращает внимание на роль СМИ в нынешних событиях в США:

https://tlg.fyi/vmarahovsky/1599

Ув. друзья, в одной передовой стране, стоящей за свободу слова, сейчас идёт то, что некоторые местные обозреватели называют “самоуничтожением прессы” и установлением единомыслия.

“Пресса уничтожает себя”, – сообщает комментатор (https://bit.ly/2ArPNJ9), рассказывающий о целой веренице увольнений (и требований увольнений) инакомыслящих из крупных СМИ.

“Я насчитал по меньшей мере восемь новостных организаций, столкнувшихся с внутренними восстаниями (вероятно, их больше). Преимущественно восставшие группы требуют изгнания коллег, которые предприняли “проблемные” рабочие действия и решения”.

The New York Times, Intercept, Vox, Philadelphia Inquirier, Variety – неполный список СМИ, откуда “активисты” совершенно майданного типа изгнали или требуют изгнать сотрудников.

Известен свежий случай с редактором отдела мнений NYT, изгнанным после того, как он предоставил место для колонки сенатору-республиканцу.

Менее известен случай с сотрудником Intercept, которого прессанули и заставили каяться за расизм, ибо он дал в своем репортаже слово чернокожему, заявившему, что он хотел бы быть защищённым не только от убийства белым полицейским, но и от убийства чёрным преступником (последнее, как легко понять, куда вероятней статистически). Любопытно, что в расизме обвинён не автор рассуждения, а именно репортёр (то, что репортёра зовут Ли Ху Фан – мелочи).

Самое свеженькое (https://bit.ly/3fqw5fG) – буквально вчерашнее массовое требование изгнать профессора психологии из Центрального Флоридского университета. Профессор твитнул: “Вот честно – если афроамериканцы будут демонстрировать то же поведение, что азиаты-американцы, то есть учиться, больше всех зарабатывать и меньше всех совершать преступлений, мы всё ещё будем считать, что “системный расизм” существует?”