 

Валерий Меладзе признался, что заранее не планировал жениться на Джанабаевой

23.06.2020, 20:09, Разное

Валерий Меладзе поделился подробностями развития отношений с Альбиной Джанабаевой. Артист признался, что изначально не планировал жениться на экс-солистке «ВИА Гры».
Валерий Меладзе в течение более десяти лет тайно встречался со своей второй супругой, и, несмотря на рождение двух сыновей, не спешил официально расставаться с первой женой. Он делал все, как велела душа, и не строил никаких планов наперед, и полагает, что таким интересным образом сложилась сама судьба. Певец признался, что он хоть и взвешивает свои поступки, но делает то, чего просит сердце.

Константин Меладзе также не планировал серьезных отношений с Верой Брежневой, но, как и младший брат, развелся с супругой и официально оформил отношения с певицей. Валерий Меладзе полагает, что в этом есть фатальный смысл, поскольку обе артистки случайно стали участницами популярного коллектива, и в обоих случаях это повлекло серьезное продолжение.



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