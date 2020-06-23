 

Саакашвили вспомнил, как «прыгал по фонтанам» с Трампом

23.06.2020, 20:08, Новости дня

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как во времена его президентства в Грузии они вместе с нынешним американским лидером Дональдом Трампом ходили по ночным клубам и «прыгали по фонтанам».

«А я всегда гостей всех принимал, возил их вокруг, мы бегали по чертовым колесам. Очень многие любили туда [в Грузию] ездить: Хиллари [Клинтон], Трамп, Джон Маккейн был раз десять. Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали», – сообщил Саакашвили в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона» на Youtube-канале журналиста.

Кроме того, по словам экс-президента Грузии, к нему однажды ночью приезжал бизнесмен Борис Березовский и просил организовать им свадьбу с какой-то девушкой. Свадьба была организована прямо ночью, однако девушка сбежала с нее, сказав: «Я без своих родителей из Поволжья никуда».

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».



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