Появилось объяснение отстающим часам Путина во время телеобращения

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23.06.2020, 20:08, Новости дня

Часы на руке президента Владимира Путина показывали отличное от реального времени в связи с тем, что трансляция телеобращения шла в записи, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», – передает его слова РБК.

Во время телеобращения, начавшегося в 17.00 мск, часы Путина показывали примерно 14.45–14.50. Обращение длилось более 50 минут.

Во вторник Путин выступил с телеобращением, в частности, предложив изменить с 1 января 2021 года ставку налога на доход физических лиц до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, а также осуществить выплаты на детей в 10 тыс. рублей и распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране с 1 июля.



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