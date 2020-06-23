 

Мнение: Что за упыри Ефремова защищают – бедный

23.06.2020, 20:05, Разное

Читаю периодически тех, кто защищает Ефремова. Правы люди-то, правы. Кто из нас без греха?

Кто никогда пьяным не ездил за рулем? Кто на встречке не убивал мужика, женщину, семью целиком? Не сбивал женщину с коляской на переходе? Кто наркотики не принимал самые сильные – причем, по вене – и годами? Кто не торговал ими, не варил их, как в сериале “Во все тяжкие”?

Кто в конце концов не воровал и по мелочи, да и миллионами? Кто секретные папки с документами не передавал ЦРУ за чемоданы денег? Кто убийствами серийными не занимался – с топором не бегал по лесопарку за случайными людьми ради развлечения? Кто не зарезал, не застрелил, не прибил лопатой соседа, двух, трех, а потом не закопал потихоньку в лесу? Кто в оргиях не участвовал свингерских – причем, с мужиками и женщинами сразу.

Кто вообще без греха?!!..

Этих людей почитаешь – и ты святой оказывается практически. А вообще, надо же так влететь несчастному Михаилу, что его сейчас так защищают, словно вокруг него толпа угрюмых чертей, а не люди вообще. Меня эти защитники ужасают – всякие Панины, Домогаровы, Барецкие, Леонтьевы, Жвабровы, и еще толпа хуже этих…

Скоро ему из камер пожизненно заключенных письма поддержки начнут писать, бедняга. За что ж его так?!

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3134

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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