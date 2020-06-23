Мнение: О честном выборе белорусов

23.06.2020, 20:00, Разное

Да простят меня братья-соседи, не могу писать «белоруса» через а. Беларусь – пожалуйста, а вот «беларус» – нет.

Кажется, я тоже вношу свою лепту в желание западных соседей держаться от нас подальше. Хотя главное, конечно, не в этом. Выбор белорусов предопределён, скорее всего, совсем другими мотивами.

Просто и понятно говорят цифры.

За 10 «потерянных» лет произошло вот что. ВВП Литвы – вырос на 47%. И сегодня у этой маленькой страны он почти такой же, как у Беларуси. ВВП Латвии показал рост на 50%, Эстонии – на 63%. Даже Польша, сильно завязанная на стагнирующую экономику ЕС, обеспечила экономический рост на 26%. за 10 лет. До кучи можно добавить, что крупнейший в мире ВВП США увеличился на 47%.

И вот на фоне этих красивых цифр роста #Беларусь заметно выделяется. ВВП Беларуси вырос за последние 10 лет на… 3% (via).

Если взглянуть на Восток от Минска, то становится тоже как-то совсем тоскливо. ВВП России за десятилетие увеличился на 20% в рублях. В долларах или евро прирост вдвое скромнее – см. валютные курсы 10 лет назад и сейчас. И тут ещё цифры учитывают восстановительный рост 2010-2011 гг. после Великой Рецессии, когда российская #экономика разом потеряла 8%.

Конечно, кто-то может завести шарманку про украинский ВВП, который в реальном выражении пока не достиг даже уровня 2010 года. Но ведь Беларусь не потеряла ни клочка территории, не разруливает вооружённый конфликт, подпитываемый извне, и не сталкивается с торговыми ограничениями со стороны России, больно бьющими по реальному сектору. Так что лозунги «сравните с Украиной» и «зато стабильность» теряют силу.

А западный вектор – наоборот, усиливается. Потому что цифры говорят сами за себя. Потому что #Россия не предложила соседям ни привлекательной экономической модели, ни адекватного формата интеграции. И на кого ей тогда пенять, кроме самой себя?