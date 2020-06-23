Биржевые индексы США растут после заявления Трампа о соглашении с КНР

23.06.2020, 19:55, Новости дня

Американские биржевые индексы во вторник демонстрируют рост после того, как президент Дональд Трамп заверил инвесторов, что торговое соглашение с Китаем остается в силе, а из Европы поступили оптимистичные данные по деловой активности.

«Торговое соглашение с Китаем в полной сохранности», – написал Трамп в «Твиттере» в понедельник после того, как его советник Питер Наварро внес путаницу, сказав, что соглашение расторгнуто. Фьючерсы на S&P после этого заявления обрушились на 1,7 процента.

Благодаря монетарной и фискальной поддержке, возобновлению работы компаний и позитивным экономическим данным показатели S&P 500 поднялись на 42 процента по сравнению с мартовскими. Сейчас они всего на 8 процентов отстают от максимума, зафиксированного 19 февраля.

На фоне роста акций технологических компаний в предыдущую сессию все три ведущих индекса Уолл-стрит закрылись ростом, а Nasdaq продемонстрировал четвертое рекордное закрытие в этом месяце.

Показатели деловой активности в Европе оказались выше ожидаемого, что способствовало росту на европейских рынках. Теперь инвесторы ждут публикации данных по деловой активности в американской сфере услуг и промышленности, которые должны быть представлены во вторник утром.

По состоянию на 6.32 утра, фьючерсы e-mini Dow выросли на 225 пунктов или 0,87 процента, S&P 500 – на 24,25 пункта или 0,78 процента, а Nasdaq 100 – на 65,5 пункта или 0,65 процента.

Акции биотехнической компании Translate Bio в преддверии открытия торгов выросли на 73 процента в связи с ее планами расширить сотрудничество в области разработки вакцины от коронавируса с французской компанией Sanofi.

Акции ведущего поставщика Boeing, компании Spirit AeroSystems Holdings, упали на 4,8 процента, после того, как она сообщила, что попросит кредиторов о снисхождении в связи с усугублением своего финансового состояния на фоне пандемии и прекращения производства самолетов 737 MAX.