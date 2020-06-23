Вторые дебаты Трампа и Байдена перенесены в Майами

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23.06.2020, 19:55, Новости дня

Университет Мичигана во вторник отказался проводить намеченные на октябрь предвыборные теледебаты кандидатов в президенты, выразив беспокойство по поводу того, что это будет небезопасно на фоне снятия карантинных ограничений.

Вторые дебаты между республиканцем Дональдом Трампом и его соперником, демократом Джо Байденом, запланированные на 15 октября, пройдут в центре Адрианы Аршт в Майами, сообщила Комиссия по президентским дебатам.

Во Флориде зафиксировано более 97 000 случаев заражения коронавирусом, и число новых заражений резко возросло после того, как штат быстро снял ограничения. В Мичигане с марта было зарегистрировано более 67 000 подтвержденных случаев, но в последние недели наблюдалось меньше новых случаев.

Глава Мичиганского университета Марк Шлиссель в своем письме в комиссию заявил, что решение принято с учетом рекомендаций органов здравоохранения и экспертов.

«Учитывая масштаб и сложность работы, которую мы проводим, чтобы обеспечить безопасную и здоровую обстановку этой осенью для наших студентов, преподавателей и сотрудников, а также ограниченного числа посетителей… мы не считаем возможным безопасно провести президентские дебаты, как планировалось», – написал Шлиссель.

Поскольку Трамп в настоящее время отстает от Байдена в большинстве национальных опросов общественного мнения, предвыборный штаб президента на прошлой неделе заявил, что хочет провести больше запланированных трех дебатов и начать их раньше. Эти запросы были быстро отклонены командой Байдена.

Менеджер кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон в понедельник написала в Комиссию по дебатам, сообщив, что Байден готов придерживаться текущего графика дебатов, который предусматривает три раунда для кандидатов в президенты и один – для кандидатов в вице-президенты. Дебаты пройдут с 29 сентября по 22 октября. Штаб Байдена также хочет получить от комиссии гарантии, что она принимает надлежащие меры в связи с COVID-19.



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