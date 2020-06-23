 

Точно заговор: даже Билл Гейтс во время карантина увлекся танцами из TikTok

23.06.2020, 19:54, Разное

Если проанализировать все то, чем занимались люди во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, то получится, что главным увлечением “домашних арестантов” стали кулинария и танцы. А конкретнее, символами карантина определенно можно назвать свежеприготовленный банановый хлеб и видео для TikTok. Соцсетью для зумеров увлеклись этой весной даже те, кто про Instagram узнал лишь недавно. Заводные танцы под незамысловатую музыку начали исполнять и спортсмены, и продюсеры, и актеры, и инфлюенсеры, и даже миллиардеры и филантропы вроде Билла Гейтса.

Так, дочь Билла Дженнифер опубликовала накануне видео, в котором она вместе со знаменитым отцом исполняет популярный в TikTok танец.

Jennifer gates pic.twitter.com/0XitL9nbNN

— Ziggy naved (@ZiggyMa66613148) June 22, 2020

Твоя преданность делу улучшения мира и страсть к учебе вдохновляли меня всю жизнь, и в особенности с тех пор как я поступила в медицинскую школу. Спасибо за твою постоянную помощь, поддержку и энтузиазм, с которым ты снимаешь видео для моего TikTok!- подписала публикацию девушка.

24-летняя Дженнифер Гейтс – старший ребенок Билла и Мелинды Гейтс. У них также есть 20-летний сын Рори и 17-летняя дочь Фиби, которая, к слову, тоже любит приглашать отца на TikTok-танец.

Bill Gates and his youngest daughter Phoebe dancing to Watermelon Sugar on TikTok pic.twitter.com/gR3HEO92oD

— Eddie Du (@Edourdoo) June 18, 2020



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