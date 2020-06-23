Тренер Ким Кардашьян представила бесплатную фитнес-программу

23.06.2020, 19:54, Разное

Тренер Ким Кардашьян Мелисса Алькантара в начале мая выпустила книгу о том, как добиться тела мечты, а теперь по ее мотивам опубликовала онлайн-курс для преображения тела. В рамках Fit Gurl: The Total Body Turnaround Мелисса обучит всех желающих не только правильной технике выполнения тренировок, но и расскажет, как правильно и сбалансированно питаться, как не “срываться” на сладкое, как сделать спорт – частью ежедневной рутины без жертв и мучений. Кроме того, Алькантара поделится личным опытом – она стала заниматься спортом только после беременности.

В онлайн-программе будут приведены все те же упражнения и советы, которые тренер дает своей самой знаменитой клиентке – Ким Кардашьян. Курс доступен на платформе Audible, и в рамках 30-дневного пробного периода его можно слушать бесплатно. Впрочем, некоторые упражнения из программы уже были выложены Мелиссой в открытый доступ.

Мелисса Алькантара

Итак, 4 упражнения по 100 повторений. Выполняем 4 круга:

1. Лягте на коврик. Ладони положите под ягодицы, ноги прямые. Поднимайте обе ноги до тех пор, пока они не будут перпендикулярны полу. После чего опустите ноги в исходное положение, но не касайтесь пола. Продолжайте поднимать и опускать ноги, делая на усилие выдох.

2. Исходное положение – планка на прямых руках. Подтягивайте колено правой ноги к локтю левой руки, затем колено левой ноги – к локтю правой руки. Выполняйте упражнение, поочередно не сгибая руки в локте.

3. Встаньте, ноги на ширине плеч. Выполните присед, вернитесь в исходное положение. Затем одной ногой сделайте выпад (шаг назад и опуститесь вниз), после оттолкнитесь задней ногой от пола и вернитесь в исходное положение. Снова присядьте, вернитесь в исходное положение и повторите выпад другой ногой.

4. Встаньте, ноги на ширине плеч. Выполните присед. Опускайтесь до параллели с полом. На выдохе сделайте мощное выпрыгивание вверх, оттолкнувшись ступнями от пола. Постарайтесь прыгнуть как можно выше. Приземляться следует на слегка согнутые ноги (как можно мягче). После того как стопы полностью коснулись пола, снова садитесь в присед.

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Публикация от Melissa Alcantara (@fitgurlmel)23 Май 2020 в 10:29 PDT