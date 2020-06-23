В Институте океанологии рассказали, что исследовала погибшая на дне Черного моря ученая

23.06.2020, 19:53, Новости дня

Ученая, которая погрузилась с аквалангом в акватории Черного моря, но так и не всплыла, вела мониторинг состояния берегов Анапской пересыпи Черного моря, рассказала газете ВЗГЛЯД сотрудник пресс-службы Института океанологии имени Ширшова РАН Юлия Кононова.

17 июня младший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН в составе экспедиции погрузилась с аквалангом в акватории Черного моря, но, когда в ее баллоне закончился кислород, не всплыла на поверхность. По факту ее гибели следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Работа, которой занималась исчезнувшая наша сотрудница, велась в рамках гранта Российского научного фонда «Современный этап эволюции песчаных аккумулятивных форм Азово-Черноморского побережья России». Велся мониторинг состояния берегов Анапской пересыпи Черного моря. Возможно, она брала пробы для изучения донной фауны, поскольку была по образованию биолог и ее основным местом работы был Институт Северцова. То есть это были чисто научные задачи в рамках гранта», – говорит Кононова.

В пресс-службе уточняют, что это было обычное плановое штатное исследование, которое океанологи проводят регулярно.