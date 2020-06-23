Стало известно о состоянии найденных в московской квартире пяти младенцев

23.06.2020, 19:53, Новости дня

Состояние здоровья пятерых маленьких детей, найденных в квартире на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, удовлетворительное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Малыши сейчас распределены в несколько медицинских учреждений, где им проведут обследование. Предварительно, состояние здоровья детей оценивается удовлетворительно», – передает РИА «Новости» слова Кузнецовой со ссылкой пресс-службу.

Омбудсмен отметила, что теперь необходимо найти законных представителей детей и установить причины, по которым они оказались в этой квартире. Только после этого можно будет определиться с дальнейшими шагами по их жизнеустройству.

Кроме того, в квартире вместе с детьми были обнаружены две женщины, являющиеся гражданками Китая.

Ранее СМИ сообщали, что полицейские обнаружили пятерых новорожденных в квартире в Останкинском районе Москвы, с ними была няня азиатской внешности, которая не смогла объяснить, чьи это дети.

Кроме того, ГСУ СК по столице сообщило, что после обнаружения пятерых младенцев в московской квартире возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».