 

В Китае предсказали продолжение вспышки коронавируса до следующей весны

23.06.2020, 19:53, Новости дня

Коронавирус не исчезнет к зиме этого года – весне 2021 года, однако масштабной второй волны заражений не будет, считает академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань.

«Эпидемия не исчезнет зимой – весной, будет продолжаться, возможно будет рост заражений зимой этого года – весной следующего года. Но я не считаю, что будет такая, как первая волна, масштабная вторая волна во всем мире», – передает РИА «Новости» слова эпидемиолога со ссылкой на интервью газете «Жэньминь жибао».

По его мнению, в необходимое время нужно принимать краткосрочные жесткие меры, такие как сокращение авиаперелетов, отмена занятий в учебных заведениях, чтобы не допускать дальнейшего распространения локальных вспышек инфекции.

Между тем, РФ преодолела пик заболеваемости, еще в мае ситуация вышла на плато. Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, позднее этот показатель снизился 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России удалось срезать пик распространения заболевания.



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