 

“Такого формата никто не делал!”: Яна Рудковская рассказала о буднях самоизоляции

23.06.2020, 19:53, Разное

Популярная телеведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой раскрыла подписчикам немало деталей своей нынешней жизни на самоизоляции. Пост знаменитости вызвал восторженные отзывы у фолловеров.
На опубликованном в микроблоге фотоснимке телезвезда продемонстрировала очередной фотонатюрморт, иллюстрирующий один из её завтраков. Именно от традиционной рубрики “Мои завтраки” Рудковская и поприветсвовала фолловеров в аннотации, ответив затем на ряд их вопросов, заданных ранее. В частности, своим любимым завтраком красавица назвала йогурт, а “необычным мероприятием” на карантине – оригинальный клип на песню “Химия” своего подопечного, певца Димы Билана. “Такого формата пока в мире никто не делал!” – заинтриговала посетителей аккаунта продюсер. Кроме того, она упомянула о том, что её самоизоляция пока продолжается, и сейчас она воспользовалась ей для изучения английского языка.

Далее Яна Рудковская пояснила о своих планах на перспективу. В ближайшее время она планирует поехать на спортивные сборы в Кисловодск со своим сыном Сашей, а немного погодя – продолжит съемки традиционных новогодних ледовых шоу. К слову, ведущая упомянула, что видео для своей рубрики о завтраках снимает раз в неделю, и останавливаться не собирается даже по окончании карантина. “Многие теперь подписываются именно из-за них”, – аргументировала свое решение Рудковская.

Публикация знаменитости произвела очень хорошее впечатление на её фолловеров. Особый восторг у поклонников вызвало фото кулинарного шедевра телезвезды: “Ваши завтраки – как произведение искусства”. Пост набрал более 15 тысяч “лайков”.



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