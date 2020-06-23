Мнение: Короткая скамейка

23.06.2020, 19:50, Разное

Список гостей, решивших посетить парад 24 июня, прискорбно невелик, да и с точки зрения качества и значимости все это – страны глубоко третьего эшелона мировой политики. Удивительно, что нет Вануату – признать Крым за 500 миллионов они рискнули, за парад им, видимо, решили не платить. А потому денег на билет у столь значимого союзника не нашлось.

Любопытен не столько список тех, кто приедет, сколько тех, кто вроде бы мог, но не стал приезжать. Китай, Сирия, Иран – вроде как союзники и некоторые даже чуть ли не боевые побратимы, но даже замминистра иностранных дел на мероприятие так и не отрядили.

На самом деле объяснение вполне очевидно. В России за неимением собственных побед приходится припадать к чужим. Победа в Великой Отечественной имеет настолько сложный характер в первую очередь из-за тяжелейших потерь и жертв, что растущий из года в год уровень празднования начинает все сильнее напоминать пляски на костях и банальный психоз. И оговорка патриарха, поздравившего с датой начала этой войны не случайна – у нынешней власти нет никаких достижений, а потому ей приходится замыливать этот факт чужими свершениями, к которым она никакого отношения не имеет.

Весь остальной мир относится ко Второй мировой несколько иначе – да, это было. Да, во многом сегодняшний мир сформирован по ее итогам. Да, по круглым датам и юбилеям можно произнести что-то приличествующее. Но все это – уже прошлое. Нужно жить в будущем. Да и скорбные даты отмечают все-таки не барабанным боем, а в тихой интимной обстановке. Негры из мемчиков, пляшущие с гробом – это смешно, но когда с гробами выплясывает целая страна – то смешно не очень.

У российской "элиты" с будущим как раз крайне неважно. Его образа у нее нет и не будет. А потому они продают нам вместо будущего прошлое. В своей интерпретации, конечно. И теперь, оказывается, победу удалось одержать лишь потому, что за нее молились русские святые. Не русские мужики, выбитые в двух поколениях на 97 процентов, не бабы в деревнях, тягавшие плуг на себе, и не пацаны у станков на ящиках, ибо не хватало роста – нет, все они не при чем. Вот какие-то святые помолились – и победа в кармане. И самое интересное, что скоро эта версия вполне может стать официальной. И мумия, стоящая возле забитого фанеркой мавзолея, из года в год будет примазываться к тому, чего она никогда бы не смогла достичь ввиду своей полной ничтожности.

Собственно, это и есть ответ – почему представительство на путинском параде столь невзрачное, блёклое и неубедительное. Остальные страны занимаются делами. Текущими и перспективными. Им недосуг потакать сбрендившему диктатору в его внутренних хотелках. Да и незачем разбираться в процессах в его голове. Это не проявление неуважения к самому событию, не оскорбление чьей-то памяти. Просто зарубежным лидерам некогда играться в бирюльки, Если великий галактический гроссмейстер окончательно потек крышей в своем бункере – то они тут причем?