Голосование по поправкам к Конституции решит «проблему 1993 года»

23.06.2020, 19:48, Новости дня

Более или менее подходящей аналогией к голосованию по поправкам в Основной закон можно назвать принятие Конституции 1993 года. Но есть несколько принципиальных различий, главное из которых – отсутствие раскола общества. Об этом заявили эксперты – участники круглого стола, посвященного прогнозам результатов предстоящего голосования.

«Сложно строить прогнозы о том, как пройдет голосование по поправкам в Основной закон. Это событие уникальное, какого еще не было в истории современной России. Это не выборы президента, депутатов или главы региона. Более или менее подходящим по сравнению может быть разве что всенародное голосование по Конституции 12 декабря 1993 года», – отметила политолог Екатерина Соколова, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Соколова выступила модератором организованного ЭИСИ во вторник круглого стола на тему «Историческое решение. Прогнозы голосования по поправкам к Конституции России». Если обратиться к истории действующего Основного закона, то можно отметить, что при его принятии явка была довольно высокой – 54,8%, напомнила эксперт ЭИСИ.

Но не следует забывать, что Конституция принималась в специфических условиях, отметили другие участники круглого стола. «В декабре 1993 года страна только-только вышла из острой фазы гражданского конфликта с расстрелом парламента. Политизация была на высочайшем уровне», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. Кроме того, свою роль сыграло и несколько дополнительных факторов, подчеркнул эксперт. «Тогда голосование по Конституции совпало с выборами депутатов первой Госдумы», – напомнил он.

На уровень явки в 1993 году, отметил Данилин, влияла и оставшаяся с недавних советских времен «традиция коллективного похода на избирательные участки». «Кроме того, тогда, голодной зимой 1993-го, для людей было важно, что на участках они могли пробрести продукты, выиграть какие-то призы и так далее», – указал эксперт. Фактор времени года важен и сейчас, заметил Данилин: зимой, как правило, люди работают, а летом стремятся выбраться из города.

Судя по свежим социологическим опросам, явка на голосовании по поправкам в Конституцию летом 2020 года может оказаться даже выше, чем показатель зимнего голосования 1993-го, заметил руководитель Экспертного совета ЭИСИ, политолог Глеб Кузнецов.

«Если вспомнить ситуацию 1993 года, то тогда общество поделилось примерно пополам, и в вопросе явки, и в вопросе поддержки нового Основного закона. Это «общество половин» можно было наблюдать и на президентских выборах 1996 года», – отметил Кузнецов.

По мнению эксперта ЭИСИ, с точки зрения социального консенсуса, «у нас сегодня не «общество половин», а «общество двух третей», а по ключевым вопросам, вроде защиты суверенитета и социального характера государства, то «общество трех четвертей». «Это подтверждают и выборы последних лет, и социологические опросы, проведенные перед общероссийским голосованием», – указал Кузнецов. По его мнению, «сейчас нет интриги раскола на условно красных и белых». «Если обратиться к стилистике советских фильмов, то это победа лучшего над хорошим», – добавил эксперт.

Заинтересованность «трех четвертей» в социальном блоке поправок, – как и в других важных для граждан изменениях, – обещает довольно высокую явку, полагает эксперт. Второй фактор, который привлечет людей – появление разнообразных форматов подачи голосов. «Расширение возможностей дистанционного голосования, возможность подачи голосов в течение недели – все это делает процедуру волеизъявления в большей степени ориентированной на избирателя», – подчеркнул Кузнецов.

Участники круглого стола отметили: притом что сейчас, скорее всего, уровень явки и распределение голосов будут отличаться от региона к региону, вряд ли надо ожидать такого разброса голосов, который фиксировало голосование 1993 года. «Тогда в 17 субъектах федерации большинство жителей проголосовало против поправок в конституцию, а в Чечне голосование вообще не проводилось», – напомнил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Тем не менее, все эти регионы живут в общем конституционном поле – и здесь есть некая проблема. Сейчас, поскольку совершенно очевидно, что во всех субъектах количество голосов за поправки будет больше, есть возможность эту проблему закрыть», – отметил эксперт.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия завершила прием заявлений от россиян, желающих голосовать по месту своего нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок.