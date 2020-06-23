 

Помпео объяснил отличия отношений США и Китая от холодной войны

23.06.2020, 19:48, Новости дня

Продолжающийся период обострения отношений между Вашингтоном и Пекином отличается от холодной войны, в частности, наличием чрезвычайно прочных связей между американской и китайской экономиками, считает госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

На вопрос, можно ли назвать рост напряженности в отношениях между Китаем и США новой холодной войной, госсекретарь заострил внимание на том, что экономики стран «являются взаимосвязанными».

«Это отличие от того, что у нас было с Советским Союзом в период холодной войны в 1980-е годы», – передает ТАСС слова Помпео со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Также он подчеркнул, что это «следует учитывать, поскольку сегодня задачи по обеспечению в Америке экономического роста и повышения уровня благосостояния глубоко переплетены с китайской экономикой».

На прошлой неделе Трамп обвинил Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, допустив возможность «полного разъединения» экономик США и Китая. После этого в Китае призвали готовиться к отключению от долларовой платежной системы.

Напомним, США обвиняют Китай в намеренном сокрытии или уничтожении доказательств вспышки коронавируса. Пекин называет эти утверждения необоснованными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США взыскать с Китая убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов. Вслед за США компенсаций от Китая за коронавирус захотели в Британии.



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