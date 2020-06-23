Мнение: Болезнь иммуннопрофицита

23.06.2020, 19:42, Разное

Кстати, я правильно понял, что в реальности модный ковид – это очередная разновидность аутоиммунного заболевания? То есть сам-то по себе пресловутый коронавирус не так уж страшен – максимум, чего он может спровоцировать – вирусную пневмонию, с которой организм умеет справляться; НО! Есть нюанс: у некоторых людей, по непонятным как обычно причинам, иммунный “ответ” на эту пневмонию может быть такой (“цитокиновый шторм”), что свои же собственные иммунные клетки буквально пожирают свои же легкие, в некоторых случаях – практически “под ноль”!

Читал сетования врачей, что у некоторых больных бушует “цитокиновый шторм”, когда анализы уже не показывают никакого коронавируса в организме. То есть вирус-то уже давно побежден, казалось бы, можно расслабиться – но нет, только тут озверевшая иммунная система и выходит на полную мощность. А как ее “отключить” (перевести на “нормальный режим”) – современная медицина не знает.

В общем, все эти “легкие в труху”, которыми нас стращали журналисты и паникующие блогеры все месяцы карантина – это не работа вируса; это у кого-то слишком ретивый иммунитет. Эх, обидно… По сути, все самые страшные болезни века – рак, спид, аллергии, вот теперь ковид – это сбои в работе иммунной системы. Мало иммунитета – плохо, много – зачастую еще хуже. Хреново дело!