Российскими учеными был разработан тест на биологический возраст

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23.06.2020, 19:40, Новости дня

Учеными из РФ был предложен новый метод определения уровня соединения-индикатора биологического возраста человека при помощи набора химических реагентов.

Специалисты предложили использовать уровень никотинамидадениндинуклеотида (НАД) в качестве маркера биологического возраста организма, а также патологий его метаболических процессов: ожирения, болезней печени и сердца, хронических воспалений, рака, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Также содержание этого соединения может играть роль индикатора эффективности фармакологического действия лекарств, которые направлены на борьбу с данными заболеваниями. Изменения в течение суток количества НАД участвует в механизмах поддержания биологических часов.



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