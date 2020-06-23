Российскими учеными был разработан тест на биологический возраст

23.06.2020, 19:40, Новости дня

Учеными из РФ был предложен новый метод определения уровня соединения-индикатора биологического возраста человека при помощи набора химических реагентов.

Специалисты предложили использовать уровень никотинамидадениндинуклеотида (НАД) в качестве маркера биологического возраста организма, а также патологий его метаболических процессов: ожирения, болезней печени и сердца, хронических воспалений, рака, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Также содержание этого соединения может играть роль индикатора эффективности фармакологического действия лекарств, которые направлены на борьбу с данными заболеваниями. Изменения в течение суток количества НАД участвует в механизмах поддержания биологических часов.