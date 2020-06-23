Личное: Натуральная губошлёпка

23.06.2020, 19:30, Разное

Самая известная телеведущая с бревна под лобковым местом Ксения Бородина решила поспорить на миллион со своими преданными фанатами.

Суть спора в том, что Ксюшу достали разговоры, что губы у неё — не свои.



Фото: Соцсети

Красивая, умная, самодостаточная, успешная женщина, верная жена и прекрасная мать предложила пари на миллион рублей с условием, что за эти деньги она готова сделать УЗИ своих верхних половых губ, и если там нет силикона, содрать всю сумму с сомневающихся в её честности.

Ну, или отдать миллион тому, кто найдёт в губах инородный предмет.

На коллаже выше я расположила фотографии Ксении в хронологическом порядке.

Сначала — Ксюша-школьница, милый ребёнок. Затем — этапы взросления: 15 лет, 20 лет, а внизу справа — нынешнее состояние телеведущей.

Что я хочу сказать? Я вижу чудо! Губы с возрастом стали в пять раз больше, исчезла врождённая кривизна!

Есть ли гель, силикон, гиалуронка в оральном органе телеведущей? Бородина однозначно отрицает это:

«Один миллион рублей на кону. Мы идем с вами на УЗИ губ, и если там находят гель, то я вам – один миллион. За меньшие деньги время свое тратить не буду. Так что начинайте сбор».

Я — человек доверчивый. Говорит — нету геля? Ну, хорошо — я верю, но в чём тогда причина чуда?

Может быть, губы выросли от избыточной болтовни на лобном месте? Или насосала, натренировала их, доставляя удовольствие своим прошлым половым партнёрам?

Говорят, что Ксения с годами становится похожа на ухоженного Рустама Солнцева, и это — факт. Действительно, чем старше Ксения, тем меньше различий с Рустамом — оба очень красивые, что аж жуть берёт!



Фото: Соцсети

Я рекомендую не спорить с Ксенией. Вы просто завидуете, что у вас не выросли губы сами. Она — натуральная губошлёпка, а вы — нет.