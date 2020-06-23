Личное: Натуральная губошлёпка
23.06.2020, 19:30, Разное
Самая известная телеведущая с бревна под лобковым местом Ксения Бородина решила поспорить на миллион со своими преданными фанатами.
Суть спора в том, что Ксюшу достали разговоры, что губы у неё — не свои.
Фото: Соцсети
Красивая, умная, самодостаточная, успешная женщина, верная жена и прекрасная мать предложила пари на миллион рублей с условием, что за эти деньги она готова сделать УЗИ своих верхних половых губ, и если там нет силикона, содрать всю сумму с сомневающихся в её честности.
Ну, или отдать миллион тому, кто найдёт в губах инородный предмет.
На коллаже выше я расположила фотографии Ксении в хронологическом порядке.
Сначала — Ксюша-школьница, милый ребёнок. Затем — этапы взросления: 15 лет, 20 лет, а внизу справа — нынешнее состояние телеведущей.
Что я хочу сказать? Я вижу чудо! Губы с возрастом стали в пять раз больше, исчезла врождённая кривизна!
Есть ли гель, силикон, гиалуронка в оральном органе телеведущей? Бородина однозначно отрицает это:
«Один миллион рублей на кону. Мы идем с вами на УЗИ губ, и если там находят гель, то я вам – один миллион. За меньшие деньги время свое тратить не буду. Так что начинайте сбор».
Я — человек доверчивый. Говорит — нету геля? Ну, хорошо — я верю, но в чём тогда причина чуда?
Может быть, губы выросли от избыточной болтовни на лобном месте? Или насосала, натренировала их, доставляя удовольствие своим прошлым половым партнёрам?
Говорят, что Ксения с годами становится похожа на ухоженного Рустама Солнцева, и это — факт. Действительно, чем старше Ксения, тем меньше различий с Рустамом — оба очень красивые, что аж жуть берёт!
Фото: Соцсети
Я рекомендую не спорить с Ксенией. Вы просто завидуете, что у вас не выросли губы сами. Она — натуральная губошлёпка, а вы — нет.
Источник: Лена Миро
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