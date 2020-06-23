 

Лукашенко прибыл в Москву

23.06.2020, 19:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. В среду, 24 июня, глава республики будет вместе с сыновьями присутствовать параде Победы на Красной площади.

Белорусский борт номер один приземлился в столичном аэропорту Внуково, передает БелТА.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Китайскую делегацию на параде Победы возглавит министр обороны страны.

Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.



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