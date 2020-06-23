Путин подписал указ о наградах для медиков и ученых

23.06.2020, 19:30, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, представителей бизнеса, ученых и педагогов медицинских высших учебных учреждений.

Президент наградил медиков, ученых и бизнесменов за «большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга», говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указе главы государства.

Одним из награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени стал глава Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой Леонид Бокерия.

Награда будет вручена ему «за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки».

Во вторник Путин в ходе своего обращения к россиянам о предварительных итогах борьбы с коронавирусом поблагодарил российских медиков, волонтеров и всех граждан страны за «достойно пройденный» этап эпидемии коронавируса.