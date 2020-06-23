Мнение: Эксель и коэффициент значимости

23.06.2020, 19:25, Разное

О «бытовом женском рабстве» и «мужском финансовом рабстве» давайте поговорим.

Я помню, что я про хищницу историю обещала, я обещание выполню.

Там как раз на тему имиджа, но и быта тоже.

Но сначала хочу поделиться своим наблюдением, что читательницы блога моего делятся на две условные группы. Одним больше нравится хищница Ира, а другим хищница Оля.

И вот со второй группой — откровенная засада. Я думаю, куковать им бездетными кукушками, поскольку к совместной жизни они не пригодны, а если и появится вдруг ребенок, то матерями они будут плохими, а значит ребенок уже в подростковый период будет слать такую мать. И радости от такого материнства мало.

Хищница Оля нравится таким девушкам тем, что она, если вы помните ее историю с Вячеславом, ничего не хотела делать в быту, в отличие от Иры, которая всегда была заботливой, ласковой, умела быстро навести уют и приготовить что-то вкусное – женщина-комфорт.

Оля — наоборот. Она жила у Вячеслава как в отеле, пользовалась его заботой и опекой, а чуть что не так, начинала собирать вещи. Так как значимость ее Вячеслав рефлексировал очень плохо под ЗВ, а в момент ее ухода — озаряло, он пугался и заглаживал вину. Отношения их были похожи на качели-карусели, но дисбаланс рос, Вячеслав растил корону Победителя и сливал свои ресурсы.

Истории хищниц очень вредны для рапанов, я всегда об этом предупреждала и продолжаю предупреждать.

Это вредно, народ, если вы рапаны. Это опасно для вас. Глазенки ваши завидущие разгораются, ручонки загребущие начинают дрожать, и расшатывает вас так, что вы косячите, а потом сливаетесь, и корона ваша растет как на дрожжах.

Если вы — рыба, то истории о хищниках вам можно читать, помолясь и перекрестясь, постоянно вспоминая о том, кто вы и где вы. Так вы может быть избежите искушения и с вами не случится то, что обязательно случается с рапанами. Рапанов спасает лишь скепсис по отношению к таким историям. «Не может быть такого, Эволюция все придумала», — вот это правильное отношение для рапанов. Не верьте и не суйтесь сюда.

Если вы — нерыба, истории про хищников вам могут быть полезны. Вы сможете извлечь из них что-то для себя. Но будьте и вы осторожны, не раскатывайте губы.

Вот на примере истории Оли с Вячеславом и нескольких последних писем от жадных баб, которые я публиковала последние три дня, включая сегодня, давайте посмотрим, что же такое «кухонное рабство» и какую степень оборзения можно себе позволить в отношениях с сожителем или мужем. Нет особой разницы, зарегистрирован ваш брак или нет: если вы живете вместе, вопрос о бюджете и быте встает одинаково остро.

Некоторые думают, что пока мужчина не женился, он должен вкладываться в два-три раза больше, чем женщина, как это нормально для конфетно-букетного, то есть самого начального периода.

На самом деле нет. Если вы живете с мужчиной, ждете предложения брака и ни черта не вкладываетесь в быт, вы предложения не дождетесь, и мужчина будет прав. Если совместная жизнь с вами тяжелей, чем жизнь без вас, жениться его может заставить только невротизм + ваши щипцы, а это значит, что он либо сбежит в окно перед женитьбой как у Гоголя, либо с самого начала совместной жизни будет вас ненавидеть за свой дурацкий шаг, который он сделал под вашим давлением.

Быт с вами должен быть приятным, это обязательное условие для динамики и для поддержания баланса. Вы получите обратную динамику, если будете, живя с мужчиной, вести себя так, будто это первый месяц знакомства и вы встречаетесь два раза в неделю. В первый месяц знакомства ухаживания мужчины — это норма. Романтический период может растянуться и дольше, иногда на год, если вы встречаетесь редко и к совместному проживанию не переходите.

При совместном проживании действует обязательное правило. Если вы хотите баланса, то есть равной высокой значимости, вы должны вкладываться пополам. Если вы вкладываетесь намного больше, это говорит либо о дисбалансе с вашим минусе, либо о том, что будет расти ваш плюс. Если партнер вкладывается намного больше, это говорит либо о дисбалансе с его минусом, либо о том, что будет расти его плюс.

Рапанам в коронах Сокровища, обмотанных зеленым виноградом, очень сложно бывает увидеть, что такое равные вложения. Им кажется, что их красота и алмазная пещерка (алмазный стержень, если Сокровище — мужчина) — это тоже вложение.

Возьмите за основу простое правило: вложениями надо считать только материальные вещи и полезные с материальной точки зрения услуги. Никаких «энергетических» или «духовных» или «эмоциональных» или «сексуальных» вложений не бывает. Забудьте этот бред, если хотите перестать быть рапанами. Ориентируетесь на реальную материальную пользу.

Эмоциональный комфорт, понимание, сексуальное удовольствие — это все и так должно быть, если вы не хотите, чтобы ваша значимость падала, чтобы человек страдал и думал о том, как бы с вами расстаться. Но это нельзя вносить в эксель и приравнивать к материальным и физическим вложениям.

Бытовые услуги, как то: ремонтные работы, приготовление еды, уборка, стирка-глажка, забота об общем ребенке — все это относится к вложениям. Но надо иметь в виду, что все почти бытовые вложения должны делиться пополам. Готовя еду, вы и сами едите, убираете вы и за собой тоже, общий ребенок наполовину ваш. Другое дело, если вы ухаживаете за ребенком партнера и его родителями. Эту услугу не нужно делить пополам.

Да, приходится объяснять всю эту бухгалтерию, хотя любящие люди не должны все это подсчитывать, должны делать охотно и щедро, не боясь продешевить и перевложиться (в идеале — с удовольствием перевкладываться, с обеих сторон). Но к сожалению, большинство людей совсем не щедры в браке и в совместном сожительстве. И им лучше подсчитать, чтобы хотя бы не слишком косячить, когда они тянут на себя одеяло.

Косячите вы, когда пользуетесь вложениями партнера, например его жильем, продуктами, которые он покупает, а свои вложения зажимаете.

Косячите вы, когда все свои бытовые услуги считаете по тройной цене. Например, как это принято сейчас у женщин, считаете свою воображаемую зарплату, директора крупной компании, которым вы могли бы стать, если бы не сидели в декретах, и причисляете к упущенной выгоде. Так считать нельзя.

Считать надо реальные услуги, по рыночной цене. Без вас партнер мог бы нанять кого-то на эти работы. Желающих — вагон. Вот и посчитайте примерно, сколько это стоит. Пусть от вас это ему приятней, он готов платить больше, за ваши красивые глаза, но цена, которую вы можете иметь в виду, все-таки рыночная. Поэтому если ваш муж (или жена) действительно хорошо зарабатывают и щедро вкладываются финансово в общий быт, не считайте, что полностью компенсируете это борщом и уборкой. Только отчасти. И хорошо, если партнер всем доволен. Значит он любит вас и щедрый человек.

Ни в коем случае не считайте сексуальные услуги по таксе проституток, как любят некоторые курицы. Проститутки — это разные женщины, это свобода выбора и исполнение запретных фантазий, только поэтому проститутки стоят дорого. Секс с одной и той же женщиной не стоит ничего, особенно если есть уговор о взаимной верности. Более того, мужские сексуальные услуги при таком раскладе стоят даже дороже. Мужчина тратит больше энергии, его роль сложней. Но это — при равной значимости. При дисбалансе может быть наоборот.

Про значимость и про то, какой она дает коэффициент всем вложениями, поговорим чуть ниже. Вот при равной значимости и постоянном проживании мужские сексуальные услуги немного дороже, поэтому очень важно считать, что никто никому ничего не должен за это. Запомнили?

Свою готовку тоже не надо считать по ресторанной цене. Ресторан — это совсем другое, там платят за возможность прийти, заказать и уйти. А услуги кухарки на собственной кухне оплачиваются во много раз скромней.

Выгодней всего вкладываться в совместный бюджет примерно пополам, жить за свой счет, быт стараться делить поровну, у кого что лучше получается, учитывая особые обстоятельства и давая фору, если партнер болеет, учится, не умеет или не привык. Некоторым стоит снизить планку чистоты, чтобы не заставлять партнера драить в пять раз лучше, чем достаточно ему, а если не хочется снижать, брать свои высокие стандарты на себя.

Но это общий расклад. Это условное распределение при условном балансе в паре. Если один из пары зарабатывает намного больше, лучше будет если он станет собирать свои деньги на своем счету, а вкладывать в общее будет лишь то, что готов подарить супруге или супругу. Нет проблемы в ситуации финансового мезальянса, если более бедный достаточно скромен и готов быть благодарен за любой избыток вложений со стороны второго. Быть благодарным это не «спасииииибо», а готовность компенсировать тем, чего хочется щедрому партнеру, ответить своей щедростью, едва ему что-то понадобится. И ни в коем случае не доставать щипцы, если партнер вдруг не хочет вкладываться. Пусть он покупает себе безделушки, не злитесь, это его деньги. Вам он купит то, что захочет, но чем больше вы будете совать нос в его карман, тем меньше ему захочется быть щедрым.

Понимаете, когда хочется быть щедрым? Когда второй не считает, что ты должен, не ждет, когда он будет рад и даже удивлен, если ты сделаешь щедрый жест. Иначе не рассчитывайте на щедрость.

При дефолте это правило надо соблюдать еще щепетильней. Никаких щипцов, а вот щедрость в сторону партнера должна быть. Только это дает шанс на преодоление дефолта.

И вот теперь про коэффициент значимости и про загадку хищников.

Разница СЗ дает коэффицент всем вложениям, цифры потом разберем, пока запоминайте сам принцип.

Чем выше ваша СЗ, тем дороже все ваши вложения.

Если вы хотите нормальную семью и счастливых детей, ни в коем случае не зарьтесь на трюки хищников. Смотрите на это только как на модель, помогающую понять суть динамики в поле. Абстрактную и гипертрофированную модель.

При балансе коэффициента вложений нет. Вложения партнера так же ценны как и ваши. Вы на равных. Нет никакой гендерной наценки при совместном проживании, запомните это. Нет никаких коэффициентов. Баланс — это =.

При дефолте возникает злокачественная опухоль в поле, которая искажает картину с обеих сторон. Вы считаете свои вложения очень ценными, а вложения партнера обесцениваете. А он наоборот. Понятно, каким должен быть выход из дефолта? Давать ему больше, ничего не тянуть. Это сразу снижает его плюс. И ваши вложения становятся ценней, а ваша значимость больше.

При дисбалансе происходит инфляция вложений минуса. Он и сам видит свои вложения меньше, чем вложения плюса, но только если рефлексирует свой минус. Большинство имеют очень плохую рефлексию и ведут себя так как при дефолте. Разберем потом, чем это чревато. Это во много раз хуже и опасней, чем отрефлексированный минус в дисбалансе.

И вот когда дисбаланс очень большой, как это бывает в отношениях с хищниками. Очень большой дисбаланс: СЗ Вячеслава = 1, а СЗ Оли = 9-10, вот тогда она и может себе позволить десятикратное оборзение.

Обратите внимание, ничего хорошего в этом нет. Рапанам даже мечтать о таком не нужно. У них только десятикратный рост короны может быть, а не десятикратная разница СЗ. Дисбаланс рапанов бывает не больше 1-2, очень маленький, а все остальное это плохая рефлексия, которая заставляет думать, что их обожают. Чуть ближе подойдут и стошнит. Не фантазируйте о дисбалансе, рапаны.

У нерыб и рыбаков бывает большой дисбаланс, но если вы не хищник, вы не сможете держать плюс, не сумеете сохранять значимость партнера 1-2, а значит не сможете выдержать такой большой дисбаланс. Вас будет ломать, крутить, вас начнет мучить вина и тревога, и не зря, вы и правда можете пострадать, если будете использовать человека в своих целях. Потом когда-нибудь расскажу, как расплачиваются хищники и почему рыбаки стали расплачиваться во много раз больше (хорошо, им это все не нужно).

Я описываю это только для того, чтобы вы понимали, почему это возможно.

Из-за огромной разницы СЗ. Огромная разница дает такой коэффициент, что само присутствие человека начинает стоить очень дорого.

Но если вы находитесь в браке или даже просто живете вместе, упаси вас Бог выращивать иллюзию такого коэффициента. И претендовать на это своими «не гориииит» или «моя СЗ ниизкая(((» упаси Бог. Равная СЗ должна быть, равная СЗ и равные вложения. Вот на что ориентируйтесь.

Иначе улетите в яму под своей короной. Не в этих отношениях, так после или в следующих.

Хотите поговорить на эту тему? Почему так и каким путем?

Приводите примеры из писем последних.

И о своих отношениях — получаются ли равные вложения или если нет, почему?