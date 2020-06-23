Путин расширил льготную ипотеку

23.06.2020, 19:23, Разное

Президент России подчеркнул, что в сложившихся условиях важно расширить возможности россиян по выбору комфортного современного жилья. Справиться с этой задачей может льготная ипотека.

Ее условия, подчеркнул Владимир Путин, необходимо сформулировать таким образом, чтобы этой программой могли воспользоваться как можно больше людей. “Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех как прежде, а до шести миллионов рублей”, – отметил он.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге льготная ипотека в 6,5% будет распространяться на жилье стоимостью до 12 миллионов рублей. Российский лидер напомнил, что стоимость жилья в этих агломерациях значительно выше, чем в среднем по стране.

Напомним, программа льготной ипотеки была запущена по поручению Владимира Путина с конца апреля 2020 года. Ставка по этой программе будет составлять 6,5% и будет действовать в течение всего срока кредитования – до 30 лет.

Действующие условия предполагают, что максимальная сумма кредита может достигать три миллиона рублей в российских регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге. С увеличением предельных сумм предложение станет еще более заманчивым для многих семей, ищущих возможность приобрести себе современное удобное жилье.