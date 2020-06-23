В Москве отклонили десятки тысяч заявок на участие в электронном голосовании

23.06.2020, 19:23, Разное

Всего отклонено порядка 90 тысяч заявлений. Среди них – двойные заявки, подававшиеся через портал госуслуг и сайт Mos.ru, сообщил он. Также в их числе заявления из личных кабинетов, данные которых могут скомпрометировать в Сети, пояснил Костыренко.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля. Но отдать свой голос можно и раньше. Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня смогут воспользоваться электронной системой дистанционного волеизъявления.

За проведение электронного голосования отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия.

В минувшую пятницу, 19 июля, жители столицы протестировали систему. В голосовании приняли участие более 60 тысяч человек – это свыше 8% тех, кто принял решение выразить свое мнение дистанционно.

Тест показал, что система работает без сбоев. “Голосование не останавливалось, ночью не было перерыва. Тестирование проходит без сбоев системы”, – сказал Костыренко.