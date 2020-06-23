Метеорологов ООН озадачили данные о рекордной жаре на полюсе холода в Якутии

23.06.2020, 19:16, Новости дня

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) проверяет сообщения о новой рекордной температуре +38 градусов в российском Верхоянске в Якутии, известном в мире как северный полюс холода, сообщила официальный представитель ВМО Клер Нуллис.

«Рекорд был зафиксирован 20 июня, в субботу, и мы попросили экспертов из Института исследования Арктики и Антарктики Росгидромедцентра объяснить, почему именно в этом регионе Восточной Сибири экстремально холодная температура зимой и экстремально высокая летом. Температуры свыше 30 градусов в июле обычное явление, но 38 – это исключительно явление», – передает РИА «Новости» ее слова.

Кроме того, Нуллис отметила, что в Сибири этой весной в целом были зафиксированы необычно высокие температуры, а в мае было на 10 градусов теплее нормы. По ее мнению, такие явления вызывают опасение.

«Если ВМО получит подтверждение такой температуры от Росгидромедцентра, эта информация затем будет передана для проверки в Архив исключительных погодных и климатических температур. Это как Книга рекордов Гиннесса для климата. До этого момента у нас не было отдельной категории для жары в арктическом регионе», – добавила она.

Ранее главный научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета, профессор Генрих Алексеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что высокие температуры в Русской Арктике, которые были зафиксированы на прошлой неделе, говорят об аномально жаркой погоде, а не об изменении климата или ускорении потепления.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько опасно таяние вечной мерзлоты.