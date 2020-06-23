 

Подводный дрон “Витязь Д” позволит РФ изучать глубины Мирового океана

23.06.2020, 19:09, Разное

Отечественные разработчики недавно представили подводный дрон “Витязь Д”, оснащенный последними технологическими усовершенствованиями. По словам специалистов, агрегат способен позволит РФ достигать любых глубин в Мировом океане.
Как рассказал руководитель физико-технических исследований ФПИ РФ Виктор Литвиненко, расчетная глубина погружения подводного дрона составляет 13 километров. На таком удалении от поверхности оборудование способно выдерживать давление обширных слоев воды, характерное для такой эксплуатации. Также разработчики информировали о том, что “Витязь Д” имеет электрическую силовую установку, позволяющую под водой проходить агрегату расстояние до 100 километров. При этом его электропитание можно производить даже от обычной сети. Стоит напомнить, что глубина Марианской впадины, самого глубокого места на Земле, по последним научным данным составляет 10,028 километра.

Эксперты полагают, что введение в эксплуатацию подводного дрона даст предпосылки российским исследователям к изучению глубин, ранее недоступных для человечества. В частности, исследованиям подвергнутся полости океанических шельфов, подводный ландшафт и т.п. Об этом сообщает интернет-издание Политэксперт.



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