Валерий Меладзе в самоизоляции осуществил свою давнюю мечту: «До 24 км проезжал на велосипеде»

23.06.2020, 19:09, Разное

Российский певец Валерий Меладзе пояснил о том, как осуществил свою мечту во время самоизоляции. В ходе шоу «Вечерний Ургант» артист рассказал, что проезжал на велосипеде до 24 километров.

Музыкант и исполнитель признался, что карантин, вызванный вследствие пандемии коронавируса, дал возможность заняться теми видами досуга, на которые раньше не хватало времени. По сообщениям Globalmsk, самоизоляцию Валерий Меладзе проходил в загородном особняке.

Благодаря этому артист мог прогуливаться как во дворе, так и на улице. Пользуясь отсутствием людей рядом, певец совершал пешие прогулки, а также катался на велосипеде. Таким образом, звезда российской эстрады смог осуществить давнюю мечту. Так, однажды Меладзе проехал за три захода 25 километров. Ежедневно артист проезжал до 24 километров.

На вопрос ведущего Урганта, не плел ли исполнитель макраме, или не делал ли он берестяные поделки, звезда ответил, что все это он делал ранее. Кроме того, сейчас Меладазе учит итальянский язык. Вполне возможно, вскоре поклонники творчества селебрити смогут услышать знаменитых итальянские хиты в репертуаре российского певца.