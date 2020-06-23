Рынок российских акций вырос после обращения Путина

23.06.2020, 19:08, Новости дня

Рынок акций в РФ вырос на укрепляющемся рубле и на инициативах президента Владимира Путина, озвученных в ходе обращения к российским гражданам, об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,04%, до 2791,97 пункта, индекс РТС – на 1,94%, до 1281,18 пункта, передает РИА «Новости».

Курс доллара на 19.02 мск снизился на 34 копейки – до 68,68 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 77,75 рубля.

Августовский фьючерс на нефть Brent вырос на 0,65% – до 43,36 долларов за баррель.

Напомним, во вторник Путин в своем телеобращении предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, чтобы существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. Также российский лидер предложил выделить дополнительные 100 млрд рублей на программу льготного кредитования компаний.