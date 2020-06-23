Бывший иркутский губернатор попросил у Путина пустить его на выборы главы региона

23.06.2020, 19:05, Новости дня

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил президента России Владимира Путина разрешить ему участвовать в выборах главы региона 13 сентября, сообщил пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.

“Соответствующее письмо направлено в администрацию президента РФ на прошлой неделе. По нашей информации, оно уже там”, – сказал Добродеев.

В письме Левченко отмечается, что “в текущий сложный для страны период крайне важно проводить региональные выборы без излишних препятствий для избирателей и кандидатов”, уточнил Добродеев.

Сергей Левченко возглавлял Иркутскую область с 2015 года. Он стал первым главой региона от от парламентской оппозиции (КПРФ), который смог выиграть выборы у представителя “Единой России” с момента возвращения прямых выборов губернаторов. В конце прошлого года Левченко досрочно ушел в отставку, которую многие политологи назвали вынужденной.

14 декабря 2019 года в Иркутске прошел митинг в поддержку Левченко, в нем участвовало более 700 человек. Они считают, что политика “вынудили” покинуть пост главы региона. Позже Владимир Путин заявил, что причиной отставки губернатора Левченко стала его “неспешная работа” по ликвидации последствий наводнения летом 2019 года в городе Тулун.

10 июня Законодательное собрание Иркутской области назначило проведение досрочных выборов губернатора региона на 13 сентября. В частности, такая формулировка не дает права участвовать в них бывшему главе региона Сергею Левченко. Часть депутатов области выступили против формулировки о досрочных выборах.