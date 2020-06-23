Беглый банкир и бывший друг Путина выложил фотографии его дочерей в юности

23.06.2020, 19:05, Новости дня

Бывший российский банкир Сергей Пугачев, который когда-то входил в список самых богатых людей России, выложил в Сеть фотографии из семейного архива. На них, в частности, запечатлены дочери Владимира Путина Катерина и Мария в подростковом возрасте: так подписана одна из фотографий, где две девочки-подростка изображены с сыном банкира Александром Пугачевым.

Кремль годами скрывал подробности семейной жизни президента, а изображения его дочерей практически никогда не публиковались. Однако благодаря нескольким журналистским расследованиям стало известно, что одна дочь, Катерина Тихонова, кандидат физико-математических наук и возглавляет фонд поддержки молодых ученых “Иннопрактика”. Также она занимается проектом строительства на базе МГУ российского аналога Кремниевой долины, стоимость проекта оценивалась в 2017 году почти в два миллиарда долларов.

Другая дочь, Мария Воронцова, кандидат медицинских наук. Ее связывали с крупнейшим в России частным инвестиционным проектом в области лечения рака и с проектами генетических исследований и редактирования ДНК.

На еще одной фотографии, подписанной как “Вечеринка в полном разгаре, поп-звезды вместе с детьми”, рядом с дочерьми Путина издание “Открытые медиа” опознало участниц первого состава поп-группы “Стрелки”, образованной в 1997 году. Екатерина Кравцова, которая была солисткой “Стрелок” до конца 2002 года, подтвердила изданию, что на фотографии действительно она, но сказала, что не в курсе, действительно ли девушки-подростки на фото являются дочками президента.

Еще на двух снимках дети президента и Пугачева сфотографированы в Кремле. На одном из них они играют в бильярд за столом, за которым, как утверждается, любил играть Брежнев. На других снимках Пугачев сфотографирован в окружении известных людей, в том числе бывшей жены Путина Людмилы, топ-менеджеров госкомпаний и православных иерархов.

Путин никогда прямо не отвечал на вопрос, являются ли его дочерьми Катерина Тихонова и Мария Воронцова.

Пугачев, банкир и сенатор, до конца 2000-х считался бизнесменом, близким к Владимиру Путину. Но, по его словам, в 2009 году Путин якобы потребовал от него продать государству принадлежащие ему судостроительные активы. Когда он отказался, основанный им “Межпромбанк” лишился лицензии, а на самого Пугачева было заведено уголовное дело: по версии следствия, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты Центробанка на 32 млрд рублей.

В 2011 году Пугачев уехал из России и позже получил гражданство Франции. В 2015 году СК РФ завел на него еще одно дело в связи с “Межпромбанком”, в итоге претензии к Пугачеву достигли примерно 100 млрд рублей. В России бывший банкир объявлен в розыск и заочно арестован.